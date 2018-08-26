Уволилась директор завода, где Лукашенко увидел «туалет»

Директор завода «Техника связи» из поселка Барань Оршанского района оставила свой пост, пишет сайт orsha.eu.

Валентина Вишневская. Фото: t-c.by​

Именно этот завод был одной из мишеней критики Александра Лукашенко во время недавней поездки в Оршанский район. Глава государства заявил, что на предприятии «туалет», дохлые крысы, презервативы и прочая наркота.

На сайте завода Валентина Вишневская по-прежнему указана директором. Однако orsha.eu утверждает, что на минувшей неделе руководитель написала заявление об уходе, а обязанности директора исполняет главный инженер Денис Богомаз.

Раньше Валентина Вишневская работала в Борисове на танкоремонтном заводе.

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