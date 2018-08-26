Британка нашла убийцу брата через 37 лет. С помощью Фейсбука

В 1978 году Крис Фармер, 25-летний врач из Манчестера, и его девушка Пета Фрэмптон, работавшая юристом, отправились в путешествие по Центральной Америке.

Как рассказывается в материале Би-би-си, они регулярно отправляли своим родственникам письма — из них, в частности, выяснилось, что молодые люди познакомились с американцем и его двумя сыновьями и решили изменить план поездки. Из Белиза они отправились не в Мексику, а в Гондурас — на небольшой лодке, принадлежавшей американцу. «Ничего особенного на лодке не происходит», — написала Фрэмптон в последнем письме.

Крис Фармер и Пета Фрэмптон

Когда прошло больше месяца после того, как Фармер и Фрэмптон в последний раз выходили на связь, родственники начали волноваться. Родители Фармера связались с сотрудником порта в Белизе, который рассказал, что некий Джастин Би отплыл вместе с британцами в открытое море на своей лодке — но вернулся уже без них.

В июле 1978 года в воде неподалеку от побережья Гватемалы нашли тела мужчины и женщины. Медицинская экспертиза установила, что их пытали, связали и утопили, привязав к телам тяжелые металлические предметы. Патологоанатом в своем отчете указал, что некоторые фрагменты тел выглядели «чудовищно». Семьи Фармера и Фрэмптон узнали о том, что их близкие мертвы, только через полгода.

Полиция нашла предполагаемого убийцу. Но расследование заглохло

Полиция вскоре установила, что хозяина лодки звали Сайлас Бостон и что он живет в Калифорнии, в Сакраменто. У Бостона было несколько судимостей, в частности за нападение и изнасилование. Третья из его семи жен в конце 1960-х пропала; ее тело так и не нашли. Бостона допросили, но никаких обвинений ему предъявлено не было.

Сотрудники британской полиции допросили Бостона и были уверены, что именно он убил Фармера и Фрэмптон, но так и не смогли найти доказательств. Следователи даже дали отцу Фармера поговорить с Бостоном — хозяин лодки вел себя грубо, не отвечал на вопросы и говорил, что ничего не знает об исчезновении британцев.

Сайлас Бостон, фотография 2012 года

Вскоре расследование фактически прекратилось: как рассказывается в материале Би-би-си, полицейские из Гватемалы и США мало помогали британским коллегам. Уже когда появился интернет, отец Фармера отправил письмо полиции Сакраменто, но не получил на него никакого ответа.

В 2010-х сестра убитого нашла преступника через фейсбук. И его арестовали

Сестра Криса Фармера Пенни стала журналисткой. Когда брата убили, ей было 17 лет.

В 2015 году — через два года после смерти отца — Пенни Фармер решила попытаться найти предполагаемого убийцу брата в фейсбуке. У нее получилось моментально; кроме того, она нашла двух сыновей мужчины и одну из его жен. Она разослала всем им сообщения — и обратилась в полицию Манчестера. Вскоре выяснилось, что в Сакраменто заново открыли дело об исчезновении третьей жены Бостона.

Полиция допросила сыновей мужчины. Они рассказали, что всегда знали, что Бостон убил их мать (именно его третья жена родила обоих). Кроме того, они рассказали, что находились на лодке, когда Бостон убил Криса Фармера и Пету Фрэмптон. По их словам, они сразу рассказали об этом следователям — однако те почему-то не предприняли никаких действий.

Как Пенни Фармер рассказала Би-би-си, она и члены ее семьи узнали от сыновей Бостона все детали убийства брата и его девушки. Бостон привязал Фармера к мачте и изнасиловал Фрэмптон в каюте, после чего связал обоих и выбросил за борт. Сын Бостона Расселл также рассказал полиции, что в те же дни в Гватемале его отец убил еще двух иностранных туристов. По словам Расселла Бостона, его отец говорил ему, что убил 33 человека, — и угрожал убийством и детям, если они расскажут о его преступлениях.

Полиция нашла Сайласа Бостона так же, как Пенни Фармер, — с помощью фейсбука. Страницу ему завела приходящая сиделка. Мужчина жаловался, что у него нет друзей.

Убийца не дожил до суда. Сейчас выходит книга об этом деле

1 декабря 2016 года Сайласа Бостона арестовали и обвинили в двойном убийстве. К тому времени он тяжело болел — но в тюрьме отказался от какого-либо лечения. 24 апреля 2017 года Бостон умер; осудить его не успели. «Он выбрал трусливый выход, — говорит Пенни Фармер. — Я чувствовала себя обманутой. Я бы очень хотела увидеть его в зале суда и рассказать ему, через что пришлось пройти нашим семьям. Но в итоге он сумел покончить с этим на своих условиях».

Пенни Фармер написала книгу о том, как она искала убийцу брата. Она вышла в Великобритании в августе 2018 года.