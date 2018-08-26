Латынина о деле Вайнштейна: Если дама спала с мужиком ради карьеры, это не значит, что она пострадавшая

Юлия Латынина прокомментировала на «Эхе Москвы» последние события вокруг «дела Вайнштейна».

– На этой неделе оскандалился главный зачинатель движения «Me too» («Я тоже») актриса Азия Ардженто, та самая, которая одна из первых рассказала о том, как страшно к ней приставал продюсер Харви Вайнштейн, как он ее изнасиловал бедную. Правда, после этого выяснилось, что Азия Ардженто спала с Вайнштейном 4 года. Видимо, каждый раз он ее насиловал все 4 года. Эпизодически.

И вот опубликовали документы, по которым выяснилось, что Азия Ардженто сама, мягко говоря… Как бы это сказать? «Изнасиловала» — наверное, не очень точно. Совратила 17-летнего актера, то есть не достигшего в тот момент возраста согласия по калифорнийским законам. Было ей в этот момент 37 лет. Напоила она бедолагу, утащила в постель, дальше занялась с ним, сами понимаете, чем. И в конечном итоге она должна была заплатить тихо 380 тысяч долларов, когда он сказал, что собирается подать к ней иск. Что самое интересное, она потом тоже попыталась заявить, что и это было изнасилование.

Кроме этого, защита Харви Вайнштейна предъявила документы относительно одной из дам, которая обвиняла Харви. Мы не знаем, была это Азия Ардженто или другая дама. Это была электронная переписка между ней и Харви Вайнштейном, в которой дама, которая ныне есть обвинительница Вайнштейна, всячески восторгается им, рассказывает, какой он замечательный, пытается ему угодить и так далее, и так далее.

Я, надо сказать, нисколько не защищаю Вайнштейна: он мерзкое животное. Я очень рада, что, благодаря этому скандалу, оказались вдруг на Западе (ну, видимо, не в блоге Шевченко) пересмотрены некоторые нормы поведения самцов, которые раньше считались нормальными. Но вместе с тем я должна повторить то, что я всегда говорила, что, вот, в течение многих даже не веков (тысячелетий), вот, женский половой орган был запретным товаром. Да?

Его следовало опечатать, вручить только мужу в ходе церемонии. Нарушение права собственности на этот товар было ужасным: там женщину побивали камнями и, собственно, это до сих пор происходит в некоторых местах мира, например, в Африке, где, как я уже говорила, в ходе гражданских войн, как правило, насилуют женщин и женщины, как правило, об этом молчат, потому что иначе они станут предметом презрения всей деревни.

Вот, слава богу, в 60-х годах сексуальная революция освободила человечество от всего этого, вернее, развитое человечество. И теперь мы видим, что маятник качнулся в обратную сторону: снова происходит криминализация сексуальных контактов только потому, что там женщина или мужчина заявили, там, через 10 лет, что, оказывается, их изнасиловали и обидели.

И очень возможно, что это, действительно, было несправедливо, что, действительно, что, возможно, это было неприятно. Но мир вообще несправедлив и, к сожалению, не все несправедливости поддаются судебному разбирательству.

А, вот, условно говоря, если ваши родители погибли в автокатастрофе? А если у вас утонул любимый человек? А если там вы ученый, у вас украли научную работу? То вот это стремление левой и инфантильной западной общественности криминализировать все аспекты человеческого бытия, которые слишком сложны, чтобы подвергаться криминализации, оно иногда пугает. Потому что если дама в течение 4-х лет спала с мерзким похотливым мужиком в надежде, что он продвинет ее карьеру, это не значит, что она потом может претендовать на звание пострадавшей стороны. Вот, к сожалению, не всё решается в суде. Мир состоит из оттенков, и человеческое поведение состоит из очень многих оттенков прежде, чем оно станет криминальным.