«У оккупировавших нас «героев» не было иного средства самозащиты, чем заученные фразы о «братской помощи»

Честмир Цисарж в 1968 году – секретарь центрального комитета коммунистической партии Чехословакии, один из виднейших политиков «Пражской Весны» и сторонник демократизации страны.

Он оставил воспоминания о непростых днях 20-21 августа 1968 года. Уникальность их в том, что это единственные мемуары человека из числа руководителей Чехословакии, написанные без купюр и оглядки на советскую власть. Оригинальный перевод опубликован в журнале «Славяноведение» №3 за 2008 год. Публикуется с сокращениями.

Упоминаемые в них личности, Индра, Кригел, Млынарж, Славик и другие – это члены ЦК компартии Чехословакии.

Цисарж на открытии памятной доски Александру Дубчеку, 2009 (фото: lidovky.cz)

«День 20 августа в здании ЦК КПЧ начался с невероятного переполоха. У секретарей из одного кабинета в другой курсировала тревожная информация о том, что должно было происходить на заседании Президиума ЦК во второй половине дня. Стало также известно о перемещении войск союзников вдоль наших границ, прежде всего в Польше и Венгрии…

В соответствии с планом Индры, согласованным с остальными «консерваторами» и одобренным Брежневым, на этом же заседании Президиума ЦК 18 августа… должен был подвергнуться нападкам Дубчек… и соответственно его должны были снять с должности первого секретаря.

Должен был произойти переворот в верхах с тем, чтобы победители не успели обратиться к пяти странам-союзницам с просьбой прислать войска на нашу территорию для защиты завоеваний социализма.

Войска были подготовлены к вторжению через государственную границу в полночь с 20 на 21 августа. В этот же день должен был собраться пленум ЦК КПЧ, задачей которого было завершить и подтвердить правомочность переворота путем отзыва прежнего состава Президиума и выбора временного руководства партии, состоящего исключительно из «консерваторов».

Одновременно должно было состояться Национальное собрание, которое должно было осуществить аналогичные кадровые изменения в своих органах и поддержать изменения в составе республиканского правительства. Президент Свобода, в позиции которого заговорщики не были полностью уверены (как выяснилось позже, вполне справедливо), поставленный перед фактом, должен был подтвердить произошедшее и назначить новое правительство.

Осуществление этого плана было сорвано как по срокам, так и по существу, не удалась путчистам и попытка захвата власти с помощью дополнительных маневров в ходе развития событий 21 августа…

Один из пленумов ЦК КПЧ (фото: ČTK)

Все мы уже довольно сильно устали, когда Черника неожиданно позвали к телефону. После состоявшегося разговора он сообщил нам о том, что войска пятерки начали оккупацию Чехословакии. Это сообщение прервало бесконечные пререкания, открыв новую главу в череде событий, происходивших в руководящем составе КПЧ.

Проходили секунды, заполненные вначале молчанием всех присутствовавших. Потом постепенно последовала реакция, сопровождавшаяся спонтанными высказываниями. В воспаленном мозгу развертывалась апокалипсическая картина последствий вооруженной интервенции. У меня не было ни малейших сомнений в том, что все это было направлено отнюдь не против так называемой контрреволюции, а против нас, тех, кто был поборником процесса демократизации, кто был против возвращения к псевдосоциалистической диктатуре партии.

Не сомневался я и в том, что ночное вторжение одновременно преследует и цель спасти и поддержать догматическо-сектантских последышей старого режима, которые сами себя называли «здоровыми силами».

Сознание того, что я принадлежу к числу тех, кого вторгшиеся армады намерены «проучить», заставило меня через некоторое время произнести слова, ставшие, пожалуй, первыми: «Это поражение, поражение нашей политики и мое лично!». Дубчек потрясенно повторял: «И это они сделали мне, мне!». Кригел бушевал по поводу вероломства Советов, не выбирая слов в адрес Брежнева и компании.

Смрковский испытующе смотрел на Кольдера и Биляка: «Кто их позвал?». Биляк клялся, что только не он. Когда же мы, не веря его словам, испытующе на него посмотрели, он взорвался, подставляя свою грудь: «Ну так застрелите меня!».

Леонид Брежнев и Густав Гусак, «консерватор», сместивший Александра Дубчека на посту главы компартии Чехословакии (фото: ct24)

В какой-то момент я вдруг осознал, что мы, «прогрессисты», никогда не собирались вместе, не обсуждали в качестве альтернативы, что следовало предпринять, если бы интервенция все же случилась. Что делать в создавшейся ситуации?

Было ясно, что шок проходит и возвращается осознание ответственности: мы, руководство партии и государства, мы за все отвечаем, и никто не снимает с нас ответственности каким-то образом отреагировать. Кригел высказал важную вещь: «Никто не должен оставлять свой пост».

Нам троим, т.е. Млынаржу, Славику и мне, было поручено составить проект позиции Президиума ЦК в связи с интервенцией, а также последовавшим за ней событиям. С задачей мы справились примерно за полчаса. Сложность нашего положения заключалась в том, что мы не знали закулисную сторону подготовки военного вторжения, кроме того, мы могли лишь предполагать, какую аргументацию выдвинут его инициаторы для «оправдания» этого акта.

В соответствии с прошедшей дискуссией мы включили в текст следующие положения:

– вступление войск пяти государств произошло без ведома высших чехословацких органов, причем это случилось в тот момент, когда руководство партии занималось подготовкой к XIV съезду;

– призвать граждан к тому, чтобы они сохраняли спокойствие и не оказывали сопротивление войскам;

– что касается наших вооруженных сил, то им был дан приказ не защищать страну;

– интервенция противоречит принципам отношений между социалистическими государствами, а также международному праву;

– все руководящие деятели партии и государства продолжают исполнять свои легальные функции;

– созываются парламент, правительство и пленум ЦК КПЧ для обсуждения возникшей ситуации.

Когда мы со своим проектом текста решения вернулись снова на заседание Президиума ЦК, Млынарж его зачитал. Кольдер и другие виновники ночного вторжения стали возражать против большинства формулировок, особенно против упоминания о нарушении прав и соглашений. Но заговорщики не получили большинства в Президиуме ЦК, не смогли свергнуть Дубчека и, захватив руководство партии, обратиться от имени Президиума ЦК с просьбой о «братской помощи».

Продолжать дальше дебаты, что вновь попытались сделать «консерваторы», было с нашей точки зрения ни к чему, поскольку фактор времени уже начинал играть не в нашу пользу. Дубчек завершил дискуссию и предложил голосовать. К каждому члену Президиума ЦК, имевшему право голоса (этого права не имели присутствовавшие кандидаты в члены Президиума ЦК, а также секретари ЦК) обращались по отдельности, он должен был сам принять решение о том, каким будет его место в истории - ведь именно об этом и шла речь.

Против нашего текста решения были четверо, а остальные семеро были «за». Планы «консерваторов» были похоронены. Во всяком случае, так произошло в этом последнем политическом сражении в переломную ночь с 20 на 21 августа.

Позиция Президиума ЦК, точнее его большинства, в эфир могла бы и не попасть. Млынарж успел его передать по телефону службе стенографистов на радио, однако было уже без малого два часа ночи, когда завершались передачи радио.

Впрочем, продолжали работать радиоточки, которые в то время были весьма распространены в домах, на предприятиях и учреждениях. Благодаря этому историческое заявление официальных представителей Чехословакии о незаконности вступления войск вскоре стало известно отечественной и зарубежной общественности.

Читая печатные издания прошедших дней, я все более убеждался в изобретательности поиска форм сопротивления нашего народа перед лицом незваных вооруженных захватчиков. Начиная с первых часов оккупации их солдаты и офицеры находились под шквалом тысячи раз повторяемого: «Почему? Почему вы пришли?» Школьного знания русского языка, конечно же, не вполне совершенного, было, однако, все же достаточно для данного момента, это позволяло нашим людям, особенно молодежи, высказывать возмущенные упреки и вести полемические диалоги.

У оккупировавших нас «героев» не было иного средства самозащиты, чем заученные фразы о «братской помощи», которые им внушали политруки. Враждебность, возникшая по вине взбесившихся защитников «сплоченности социалистического блока» – а в действительности автократов империи – не могла не привести к иному результату, чем дискредитация идей социализма и интернационализма.

Это лишь заложило взрывчатку под весь социалистический мир. Было лишь вопросом времени, когда последствия противоречий, насилия и гнета приведут в действие эту взрывчатку, именно это и произошло на рубеже 80-90-х годов.»

«Москва ваше место»