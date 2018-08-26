Умер сенатор Маккейн, поддерживавший белорусских демократов

Джон МакКейн умер на 82-м году жизни.

Об этом сообщает NBCNews со ссылкой на заявление его семьи.

В последние годы жизни Джон Маккейн страдал от рака мозга.

Джон Маккейн родился в семье военных в 1936 году на авиабазе ВВС США в Панаме. С 1967 года он в качестве пилота авианосца «Форрестол» проходил службу во Вьетнаме. В том же году, в октябре, он был сбит советской зенитной ракетой комплекса С-75 в районе Ханоя, после чего попал в плен к вьетнамцам.

Он был освобожден только спустя более пяти лет заключения, в 1973 году.

В начале 1980-х годов начал политическую карьеру, в 1986 был избран сенатором от штата Аризона. Маккейн дважды выдвигался на пост президента США – в 2000 году (тогда он проиграл в праймериз Республиканской партии Джорджу Бушу) и в 2008 году (тогда его соперником стал Барак Обама).

Маккейн выступал против политики Александра Лукашенко и желал лучшего белорусскому народу.

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