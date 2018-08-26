БАТЭ ушел от поражения в матче с «Витебском» благодаря пенальти на последних минутах

Очередные матчи чемпионата Беларуси по футболу принесли следующие результаты.
Минск – Торпедо-БелАЗ – 0:0
«Горожане» во втором подряд матче и не забивают, и не пропускают.
Городея – Ислочь – 2:0 (Лазович, 86, Тихоновский, 88)
«Сахарные» дожали соперников на исходе матча.
БАТЭ – Витебск – 1:1 (Стасевич, 89, с пенальти – Фурлан, 55)
В Борисове играли команды, занимающие первое и второе места в турнирной таблице. И витебчане показали себя молодцами. Гости открыли счет, имели еще парочку очень неплохих шансов забить. Хозяева же, в преддверии ответного матча в квалификации Лиги чемпионов с эйндховенским ПСВ решившие поберечь Мирко Иванича, Николая Сигневича и Александра Филиповича, за весь матч не создали практически ничего опасного у ворот соперников. Но в самой концовке фол в штрафной «Витебска» обернулся пенальти, благодаря которому БАТЭ еле-еле унес ноги.
Неман – Торпедо Мн – 1:0 (Жуковский, 75)
Турнирная таблица в данный момент выглядит так:
1. БАТЭ – 45 (после 18 матчей)
2. Витебск – 38 (18)
3. Динамо Мн – 37 (17)
4. Шахтер – 35 (17)
5. Торпедо-БелАЗ – 31 (18)
6. Слуцк – 30 (18)
7. Неман – 29 (19)
8. Динамо Бр – 26 (17)
9. Гомель – 19 (18)
10. Городея – 18 (19)
11. Ислочь – 17 (19)
12. Минск – 17 (19)
13. Смолевичи – 15 (18)
14. Торпедо – 12 (19)
15. Днепр – 12 (18)
16. Луч – 11 (18)
9-й тур чемпионата Беларуси продолжится матчами 26 и 27 августа.