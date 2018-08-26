БАТЭ ушел от поражения в матче с «Витебском» благодаря пенальти на последних минутах

Очередные матчи чемпионата Беларуси по футболу принесли следующие результаты.

Минск – Торпедо-БелАЗ – 0:0

«Горожане» во втором подряд матче и не забивают, и не пропускают.

Городея – Ислочь – 2:0 (Лазович, 86, Тихоновский, 88)

«Сахарные» дожали соперников на исходе матча.

БАТЭ – Витебск – 1:1 (Стасевич, 89, с пенальти – Фурлан, 55)

В Борисове играли команды, занимающие первое и второе места в турнирной таблице. И витебчане показали себя молодцами. Гости открыли счет, имели еще парочку очень неплохих шансов забить. Хозяева же, в преддверии ответного матча в квалификации Лиги чемпионов с эйндховенским ПСВ решившие поберечь Мирко Иванича, Николая Сигневича и Александра Филиповича, за весь матч не создали практически ничего опасного у ворот соперников. Но в самой концовке фол в штрафной «Витебска» обернулся пенальти, благодаря которому БАТЭ еле-еле унес ноги.

Неман – Торпедо Мн – 1:0 (Жуковский, 75)

Турнирная таблица в данный момент выглядит так:

1. БАТЭ – 45 (после 18 матчей)

2. Витебск – 38 (18)

3. Динамо Мн – 37 (17)

4. Шахтер – 35 (17)

5. Торпедо-БелАЗ – 31 (18)

6. Слуцк – 30 (18)

7. Неман – 29 (19)

8. Динамо Бр – 26 (17)

9. Гомель – 19 (18)

10. Городея – 18 (19)

11. Ислочь – 17 (19)

12. Минск – 17 (19)

13. Смолевичи – 15 (18)

14. Торпедо – 12 (19)

15. Днепр – 12 (18)

16. Луч – 11 (18)

9-й тур чемпионата Беларуси продолжится матчами 26 и 27 августа.