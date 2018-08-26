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Спорт
26.08.2018
Михаил Миронович
Соболенко выиграла первый титул по принципу «не надо дырку в ней делать»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере победила на турнире категории «Премьер».

На Connecticut Open собралось немало сильных игроков, в том числе четыре теннисистки из ТОР-10. Правда, первая ракетка мира Симона Халеп решила пропустить эти соревнования, чтобы лучше подготовиться к стартующему 27 августа открытому чемпионату США.

Белоруска Арина Соболенко (на момент начала турнира – 25-й номер рейтинга WTA) последовательно обыграла в Нью-Хэйвене:

Саманту Стосур (65, Австралия) – 6:3, 6:2;

Дарью Гаврилову (24, Австралия) – 6:3, 6:7 (6:8), 7:5;

Белинду Бенчич (43, Швейцария) – 6:3, 6:2;

Юлию Гергес (9, Германия) – 6:4, 7:6 (7:3).

В финале нашей соотечественнице противостояла испанка Карла Суарес-Наварро (30). Первый сет завершился убедительной победой Арины Соболенко, а вот во втором долгое время была равная борьба.

Ключевым моментом матчем стал эпизод при счете 4:4 и 40:15 на подаче теннисистки из Испании. Очередной её мощный удар засчитали, как эйс, и Суарес-Наварро уже отправилась на передышку, полагая, что взяла гейм. Но Соболенко после некоторого колебания взяла челлендж. И оказалось, что эйс – никакой не эйс: мяч разминулся с линией в считанных миллиметрах. Игра продолжилась,и Арина сумела в этом, казалось бы, безнадежном гейме сделать брейк.

В паузе тренер Дмитрий Турсунов посоветовал подопечной, славящейся мощными ударами, играть спокойнее: «Не надо в ней [сопернице] дырку делать». Эта тактика принесла успех. Арина Соболенко взяла свою подачу, а с ней гейм, сет, матч – 6:1, 6:4 – и турнир.

Благодаря этому 20-летняя белоруска опять же впервые вошла в двадцатку лучших теннисисток мира. В преддверии US Open это вдохновляет.

В феврале 2018-го экс-капитан сборной Германии Барбара Риттнер в интервью «Салідарнасці» спрогнозировала: «Соболенко через два-три года войдет в ТОП-10». Похоже, у белоруски есть шансы выполнить эту задачу значительно раньше.

 
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