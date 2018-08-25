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В Минске спасатели поймали королевскую змею Кэмпбелла
Необычную находку приютил зоопарк.
Фото МЧС
Минские спасатели поймали на улице Мирошниченко необычную змею, сообщает Твиттер столичного МЧС.
«Отвезли в зоопарк, где нам сказали, что это королевская молочная змея Кэмпбелла. Работники зоопарка согласились ее приютить», — говорится в сообщении.
Позже спасатели опубликовали видео отлова змеи.
#Минск Вот и видео, как @112MINSK @112by отловили королевскую молочную змею Кэмпбеллу #мчс#мчсминск pic.twitter.com/N3AfeT0ZW8— МЧС Минска (@112MINSK) 25 августа 2018 г.
В природе данный вид обитает в Мексике, она не ядовита, отмечает TUT.BY.
Ранее в Минске спасатели выезжали на отлов питона в детском саду. Позже нашелся его хозяин, получивший в итоге крупный штраф.
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