В Минске спасатели поймали королевскую змею Кэмпбелла

Необычную находку приютил зоопарк.

Фото МЧС

Минские спасатели поймали на улице Мирошниченко необычную змею, сообщает Твиттер столичного МЧС.

«Отвезли в зоопарк, где нам сказали, что это королевская молочная змея Кэмпбелла. Работники зоопарка согласились ее приютить», — говорится в сообщении.

Позже спасатели опубликовали видео отлова змеи.

В природе данный вид обитает в Мексике, она не ядовита, отмечает TUT.BY.

Ранее в Минске спасатели выезжали на отлов питона в детском саду. Позже нашелся его хозяин, получивший в итоге крупный штраф.