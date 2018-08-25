Лидчанин купил старый микроавтобус...и превратил в крутой ретро-бус!

Увидев покупку, жена патолюбителя сказала с юмором: «Отгони его в поле – и сожги!»

Немецкие конструкторы были бы в шоке, увидев своё детище на ходу – да ещё в таком изящном виде! «Баркас-В1000» производили на заводе в ГДР до 1991 года. Потом конвейер остановился… В руках Андрея Кудоша и его брата Марка старый микроавтобус, которому 40 лет, превратился в дорогую ретро-игрушку, от которой глаз не оторвать!

Андрей изначально хотел «Волгу». Но на ГАЗ-21 цены заоблачные. А «крокодильчика» он взял у владельца в Гродно за 500 у.е. Увидев покупку, жена Виктория сказала с юмором: «Отгони его в поле – и сожги!»

Такие же эмоции были у друзей и знакомых. «Из него никогда не выйдет то, о чём ты мечтаешь», – говорили люди. Настолько удручающе смотрелся синий фургон…

Но Андрей был непреклонен. Три года работы, ощутимые финансовые вложения. В итоге сегодня «Баркас» ловит восхищённые взгляды на улицах, а за руль хотят все члены семьи! Маленькая Милана больше других рада папиному творению. Она ласково называет авто: «Мой Барсик!» Ради дочки, собственно, Андрей и сделал эту машину.

«Баркас» лидчанина – уникальный экспонат. «Доноров» у него немало: деревянный руль от Alfa Romeo, сидушки от Mazda, ручки от Mercedes-Benz, светодиодные фары – Hummer, а панель – Ford Orion.

Это по-настоящему крутой ретро-бус: на нём хоть в путешествие отправляйся, хоть вечеринку устраивай! В машине – стеклоподъёмники, панорамный люк, телевизор, подсветка, светомузыка, хороший звук, мини-бар, раскладывающиеся диваны. Всё это, вплоть до мельчайших деталей, отлитых из стекла, сделанных из экокожи – эксклюзивный автодизайн Андрея. «Ничего из Интернета, только то, что приходило в голову», – подтверждает собеседник.

Возродить микроавтобус было стимулом жизни для Андрея. Сейчас лидчанин мечтает сгонять «Баркас» на его родину – в Германию. Немцы-старожилы наверняка помнят эти фургоны из 1970-х. Пусть они увидят, что «Баркасы» могут быть и такими!