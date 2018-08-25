Минские медики спасли новорожденного весом 640 граммов

В РНПЦ «Мать и дитя» успешно оказана медпомощь новорожденному с экстремально низкой массой тела.

Выхаживание детей с массой тела менее 1000 грамм, рожденных ранее 28-й недели гестации — одна из самых сложных медико-организационных проблем, сообщает пресс-служба Минздрава. Новорожденных с экстремально низкой массой тела выделяют в отдельную категорию маленьких пациентов в связи с тем, что проблемы их выхаживания обусловлены глубокой степенью морфофункциональной незрелости.

Так, например, недавно в отделение анестезиологии и реанимации с палатами для новорожденных детей поступил глубоко недоношенный малыш, который родился в сроке гестации 25 недель. Ребенок весил при рождении всего лишь 640 грамм. В связи с тяжелым состоянием матери, врачи приняли решение проводить экстренную операцию кесарево сечения.

С первых минут жизни малышу оказывалась специализированная медицинская помощь, проводилась искусственная вентиляция легких, инфузионная терапия.

Современные перинатальные технологии оказания медпомощи дают таким детям шанс на выживание.

Благодаря высокопрофессиональным действиям врачей и медицинских сестер РНПЦ «Мать и дитя» удалось стабилизировать состояние малыша, научить его заново дышать и обходиться без искусственной системы жизнеобеспечения, отметили в ведомстве.

На данный момент угрозы для жизни мальчика нет. Для дальнейшего лечения он переведен в плановое отделение на совместное пребывание с мамой. Ему еще предстоит долгий путь к выздоровлению.