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С 26 августа снова подорожает топливо
Это тринадцатое подорожание с начала года.
С 26 августа 2018-го стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях изменяется на 1 копейку, сообщает сайт «Белнефтехима».
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,32 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,40 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,61 руб., ДТ – 1,40 руб.
В последний раз топливо дорожало 17 августа, с начала года это уже тринадцатое подорожание.
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