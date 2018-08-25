С 26 августа снова подорожает топливо

Это тринадцатое подорожание с начала года.

С 26 августа 2018-го стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях изменяется на 1 копейку, сообщает сайт «Белнефтехима».

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,32 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,40 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,61 руб., ДТ – 1,40 руб.

В последний раз топливо дорожало 17 августа, с начала года это уже тринадцатое подорожание.

«Белнефтехим» ответил на острые вопросы по стоимости бензина: с 2024 года у нас будут мировые цены