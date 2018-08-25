Некляев заявил об отказе минского храма отпевать Липая. В церкви информацию опровергают

В приходе Святого Архангела Михаила сообщили свою версию.

Поэт Владимир Некляев на своей странице в Фейсбуке сообщил о том, что в минском храме святого Архангела Михаила отменили прощание с основателем БелаПАН Алесем Липаем.

«У мінскім праваслаўным храме святога Архангела Міхаіла адмянілі развітанне з беларускім паэтам і журналістам Алесем Ліпаем. Адмовілі ягонай сям’і ў памінальнай імшы па ім. Напярэдадні дамовіліся, а сёння – адмова.

Усялякае было ў цяперашнім беларускім часе. Але такога – не. Ні ў савецкіх часах, ні ў польскіх, ні ў нямецкіх.

Ясна, што не святары храма прынялі такое рашэнне. І ўсё ж у мяне да іх пытанне: як гэта выглядвае не перад уладай, якая «ад Бога», а перад Богам?

І яшчэ пытанне да тых, хто ва ўладзе. Вы цынічна, брутальна ўмешваецеся ў наша жыццё. Цяпер вы будзеце ўмешвацца і ў нашу смерць?..»

В церкви «Салідарнасці» сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

— Отменили родственники рано утром, к ним все вопросы, — рассказали в церкви.

Накануне появилось сообщение о переносе места и времени прощания с умершим 23 августа Алесем Липаем.

Прощание состоится в воскресенье, 26 августа, с 9.00 до 12.00 в ритуальном зале на улице Ольшевского в Минске. Затем процессия отправится в Руденск (Пуховичский район Минской области), где Алесь Липай будет похоронен рядом со своими мамой и сестрой.