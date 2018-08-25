В небе над Англией протянулись «улицы из облаков». Завораживающие фото

На юге Англии замечены редкие и необычные формирования облаков, которые называют «облачными улицами».

Облака над Глостерширом

Эти облачные туннелеобразные образования были видимы в графствах Оксфордшир и Глостершир в четверг вечером.

Синоптик ВВС Саймон Кинг говорит, что подобные явления не редки, но на этот раз они удивительно выглядели на фоне заката.

— «Облачные улицы» — это на самом деле ряды кучевых облаков, выстроившихся по направлению ветра, — говорит он.

А это люди видели над графством Оксфордшир

Глостершир

Откуда берутся «облачные улицы»?

Нагретый воздух поднимается с поверхности Земли вверх. На определенной высоте воздух охлаждается настолько, что водяной пар конденсируется в облака.

Иногда в нижнем слое атмосферы (тропосфере) появляется прослойка теплого воздуха, которая не дает воздуху с земли подниматься выше. Это явление называется температурной инверсией.

Охлажденный воздух с земли упирается в «перегородку» из теплого воздуха и вместо движения вверх движется в горизонтальном направлении.

Охлажденный воздух опускается обратно на землю — в местах, где это происходит, облака не формируются.

Облака были видны и над самим Оксфордом

Все это запускает цилиндрическую циркуляцию воздуха, которая происходит параллельно направлению ветра. Из-за этого облака приобретают характерную продолговатую форму, которая напоминает людям улицы или туннели.