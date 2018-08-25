Цифра дня. В Бельгии задержаны две тонны кокаина с логотипом «Единой России»

Стоимость обнаруженного наркотика оценивается в 100 миллионов евро.

Представитель бельгийской полиции держит в руках брикет с кокаином, маркированный логотипом «Единой России». Кадр из видео бельгийской телерадиокомпании VRT

В порту бельгийского города Гент полиция перехватила три контейнера с 2 тоннами кокаина, упакованного в 1903 брикета весом около 1 килограмма каждый.

Брикеты с наркотиком были маркированы логотипом российской политической партии «Единая Россия».

Как сообщили еще 23 августа со ссылкой на представителя полиции Восточной Фландрии нидерландские и бельгийские СМИ, в частности, De Telegraaf и RTL, стоимость кокаина оценивается в 100 миллионов евро.

Контейнеры с ним прибыли в Гент из Бразилии. Задержанная партия стала крупнейшей в истории Гента.

На видео, снятом журналистами бельгийской телерадиокомпании VRT, отчетливо виден логотип российской «партии власти» – медведь и развевающийся российский флаг – на каждом из брикетов как минимум в одном контейнере.

22 августа в Аргентине сожгли кокаин, обнаруженный в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. В конце февраля аргентинские власти сообщили, что в школе при посольстве России в Аргентине нашли 12 чемоданов с почти 400 килограммами кокаина.

Они были зарегистрированы как дипломатический багаж. Для установления лиц, причастных к наркотрафику, кокаин заменили на муку и отправили в Москву.

По так называемому «кокаиновому делу» арестованы шесть человек – три предполагаемых сообщника контрабандистов в России, руководители фонда «Русские православные меценаты в Латинской Америке»​ Иван Близнюк и Александр Чикало в Аргентине.

Предполагаемый организатор поставок кокаина Андрей Ковальчук был задержан в Германии. В конце июля его выдали России.