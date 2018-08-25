Школьник из Бешенковичей утонул в техническом канале в Минске

В карьере на улице Горецкого, где произошла трагедия, запрещено купаться.

Фото МЧС

24 августа в 15.06 на номер «101» от очевидца поступило сообщение о тонущем человеке в техническом водоеме по улице Горецкого, сообщает сайт МЧС.

Очевидец сообщил, что 5 минут назад ребенок скрылся под водой.

В 15.37 работники отряда специального назначения с глубины 2-х метров на расстоянии 7 метров от берега обнаружили и вытащили из воды 15-летнего подростка без признаков жизни.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Сообщается, что погибший школьник приехал в Минск из Бешенковичей.

В МЧС напоминают, что купание в техническом водоеме по улице Горецкого запрещено