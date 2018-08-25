Пожары: горят Ольманские болота и торфяники под Лидой

Пожар на Столинщине тушат с помощью авиации.

Авиация тушит пожар на Ольманских болотах. Фото МЧС

Как сообщает сайт МЧС, 24 августа в 11.52 спасателям поступило сообщение об обнаружении пожара травы и кустарника на общей площади 50 гектаров на территории Рубельского лесничества возле деревни Ольманы Столинского района.

Мониторинг обстановки ведет вертолет Ми-2, работы по тушению проводят вертолет Ми-8 и самолет Ан-2 авиации МЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности. Данная местность пользуется популярностью среди ягодников, вероятнее всего, источником пожара могла стать незатушенная сигарета.

Тушение пожара осложняется отсутствием лесохозяйственных дорог.

Как сообщила TUT.BY официальный представитель Минлесхоза Анастасия Докучаева, по данным на 11.00 25 августа площадь пожара составила около 100 гектаров.

Пожар на торфяниках в Лидском районе. Фото МЧС

Четвертые сутки продолжается работа в Лидском районе. Так, в нескольких километрах от деревни Докудово ликвидируется пожар на торфяном поле, расположенном в лесном массиве.

Земли принадлежат лесхозу и торфобрикетному заводу. Ближайший водоисточник – река Неман на расстоянии 2,1 км от места пожара, отмечают в МЧС.

Для тушения пожара привлечено 24 единицы техники и 140 человек (из них 14 единиц техники и 63 работника МЧС, 50 специалистов лесхоза и 24 работника торфобрикетного завода).

Для мониторинга обстановки используются беспилотные летательные аппараты и снегоболотоход.

На данный момент площадь пожара составляет 1,3 гектара. Угрозы жителям населенных пунктов нет.