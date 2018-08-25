Изменилось место и время прощания с Алесем Липаем

Основатель информационного агентства БелаПАН умер 23 августа.

Фото Радыё Свабода

Прощание состоится не в субботу, как предполагалось ранее, а в воскресенье, 26 августа, с 9.00 до 12.00 в ритуальном зале на улице Ольшевского в Минске, сообщает БелаПАН.

Затем процессия отправится в Руденск (Пуховичский район Минской области), где Алесь Липай будет похоронен рядом со своими мамой и сестрой.

Напомним, основатель информационного агентства БелаПАН умер 23 августа на 53 году жизни.