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Скандалы
25.08.2018
Наша Ніва
Белорус узнал, что ВКонтакте сохраняет всю удаленную информацию

Конфликт может стоить соцсети до 20 миллионов евро.

25 мая в Евросоюзе приняли новый закон о персональных данных. Согласно ему, каждый гражданин ЕС может запросить у соответствующих структур и сервисов всю информацию о себе, которую те имеют.

Граждане Беларуси и России такой возможности не имеют. Но белорус Кристиан Шинкевич, который живет в Польше, решил поинтересоваться, какие данные о нем имеет ВКонтакте.

Когда получил ответ, говорит Шинкевич, то был шокирован.

«Они сохраняют на меня:

- всю историю изменения имени и фамилии на моей странице;

- какие группы админил / админю ли сейчас;

- какие файлы загружал в VK, из которого ip-адреса, города; сохраняются даже удаленные файлы;

- голосовые сообщения с удаленной переписки также сохраняются;

- адреса всех фото, причем присылают ссылки, по которым можно посмотреть фото даже без регистрации в VK;

- все истории всех переписок, даже удаленных, со всеми файлами, которые когда-либо добавлялись, даже если после файлы удалял;

- история паролей к странице;

- все сообщения страницы и все комментарии к ним, даже удаленные», — сообщает Шинкевич.

Он уверен — ему прислали еще не всю информацию.

— Официальное мобильное приложение собирает информацию о геолокации пользователя, номера сим-карточек. Этого они мне прислали, — говорит Шинкевич. — Плюс там много еще чего не выслали: мои комментарии к чужим постам, лайки, которые я ставил… Я уверен, что все это сохраняется.

Кристиан возмутился тем, что ВКонтакте сохраняет каждый шаг, даже удаленную информацию — и, значит, при необходимости выдает это все спецслужбам. Он опубликовал пост в своем фейсбуке об этом, который разошелся и по российским СМИ.

После парень написал новое письмо к админам ВКонтакте, чтобы ему выслали остаток данных. В ответ его заблокировали в социальной сети и перестали отвечать на письма электронной почты.

— ВКонтакте сообщает, что это ограничение доступа в связи с подозрением, что моя страница была украдена или продана. Но для меня они заблокировали доступ к сайту, а не ее видимость, так как они всегда блокируют/ограничивают страницы из-за таких причин (с мертвым псом на снимке профиля и надписью, что учетная запись отключена из-за подозрительной активности). Заблокирована даже возможность восстановить пароль к своей учетной записи, — говорит Шинкевич.

Также он возмущается, что информацию ему прислали с нарушением безопасности. Если третье лицо перехватит файл, который направил ему ВКонтакте, чтобы посмотреть удаленные фотографии, даже не нужно будет регистрироваться в VK — все работает и открывается по ссылкам.

В начале июня Шинкевич изменил имя и фамилию на своей странице в VK. Но компания решила, что его страницу могли украсть только через 35 дней — после того он выложил пост с возмущениями в Фейсбуке. Ранее у VK подозрений почему-то не возникало.

После того, как его заблокировали и перестали реагировать на письма, Шинкевич написал жалобу в Управление по защите персональных данных в Польше. Ответ еще не пришел.

Европейское законодательство чрезвычайно строгое — за нарушение «ВКонтакте» может получить штраф в размере до 20 миллионов евро или 4% от годового оборота. И все за то, что компания не предоставила Шинкевичу всю информацию, которая хранится на серверах.

 
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Белорус узнал, что ВКонтакте сохраняет всю удаленную информацию
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