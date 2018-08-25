Из-за гроз и сильных дождей на субботу объявлен оранжевый уровень опасности

Предупреждение синоптиков касается западной части страны.

По западу Беларуси в течении субботы, 25 августа, ожидается грозовая обстановка. При грозах местами сильные ливни, сообщают в Гидрометцентре. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.

В Минске в субботу ожидается кратковременный дождь — вероятность осадков 60-70%, возможна гроза. Температура воздуха днем +26.. +28°C, вечером +20.. +23°C.

Напомним, что в понедельник на большей части территории Беларуси также ожидаются дожди.