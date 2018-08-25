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25.08.2018
Александр Невзоров, thebusinesscourier.co.uk
Невзоров: «Россия – пустой троянский конь»

Александр Невзоров – о вмешательстве России в политические процессы в других странах.

Физика нам объясняет, что связь бывает как положительной, так и отрицательной. С Россией связаны в той или иной степени все. Без этого отношения не бывает сегодняшних политиков.

И я, честно говоря, не понимаю этого маразма, когда все упрекают друг друга в наличии неких связей. Политика – это и есть наличие связей всех со всеми. Нет связей – нет политики.

Если же говорить об опасениях, что эти мордорские русские силы проникают в некие политические структуры и начинают ими кукловодить, то это предельно наивные и примитивные представления.

Дело в том, что никакого содержания, мощной составляющей части в настоящий момент у России нет. Она пуста. Просто в этом нужно признаться.

Ее военный потенциал – это во многом дикий миф. Сколько бы ни было железа и железок, военный потенциал – это прежде всего желание каждого солдата воевать. Никакой мотивации воевать нет ни у кого. Россия сейчас не может предложить Западу ничего, что могло бы его разрушить или заинтересовать.

У России нет никакой идеологии, кроме мании величия, ни на чем не основанного забавного бреда, не имеющего под собой никаких рациональных объяснений.

Я рекомендую вам, как ни странно, ознакомиться с работами, пожалуй, самого сильного и опасного с точки зрения либерализма автора – Александра Дугина. Когда читаешь Дугина, понимаешь, что какого-то секрета, важного идеологического зерна просто нет. Есть разговоры о чем-то возвышенном и недоступном, неведомом и секретном, но нет никакой конкретики.

Сейчас для России есть только два настоящих пути – необходимость мира и необходимость развития и благополучия. И то, и другое возможно только в том случае, если она вступит в Евросоюз и в НАТО. Никаких других путей нет. Все игры в какой-то особый путь – это всего лишь игры, которые будут продолжаться только до поры до времени.

Авторы-славянофилы, безумные философы, всякие дугины и ильины могли когда-то морочить головы, что существует некий особый русский секрет, великая, неведомая Западу тайна, смертоносная и благотворная одновременно, но теперь-то мы точно знаем, что никакой тайны нет.

Мы знаем, что та духовность, о которой они говорили, целиком и полностью опирается на известную статью Уголовного кодекса, что она уже надоела и резко выходит из моды в России. А, значит, она не является настоящей, ходовой идеологической монетой.

Единственные тайны, которые сейчас есть у России – это, например, тайна того, как можно в XXI веке иметь в стране тридцать миллионов очковых сортиров без канализации. Или того, как можно успешно и незаметно пытать всех во всех без исключения колониях. И еще ряд всяких забавных милых пикантностей, которые по большому счету тайнами не являются.

Россия безвредна. Она не представляет опасности для мира. И это самые страшные для нее слова.

Она не несет в себе никакой увлекательной, сногсшибательной, восхитительной, опасной, ядовитой, да и вообще какой бы то ни было идеи, потому что нельзя считать идеей те маргинальные забавы поклонских и милоновых, которые кривляются, рассказывая про свою духовность и исключительность.

А ведь любые агенты, агенты влияния, любые «троянские кони» опасны лишь в том случае, если они наполнены внутренним содержанием.

Потратить огромное количество сил, средств, досок, гвоздей, поотбивать себе молотками пальцы, чтобы сделать пустого троянского коня – это очень по-российски. И вот этого пустого троянского коня загоняют в очередную западную Трою, там все напряглись, ждут, когда из этого проклятого чрева, этого страшного троянского русского коня появится что-то смертоносное – но ничего не появляется.

Троянский конь пуст. Там только опилки, гнутые гвозди, клочья соломы и пара бутылок, которые забыли строители.

Те же отморозки, которые до сих пор играются в коммунизм, и сами способны себя гипнотизировать, так как марксистская и коммунистическая идея гораздо богаче и в более чистом виде представлена у классиков марксизма.

Ленинизм – это все-таки только адаптация этой идеи к кошмарным временам начала XX века. Поэтому и это не страшно.

А чем, собственно говоря, Россия могла бы инфицировать Запад? Отколоть западный мир от его развития, прогресса и нормальности она не в состоянии. Да и не хочет. У нее просто нет никакой цели. Это самое драматическое и самое неприятное в том, что происходит. Поэтому я понимаю изумление и растерянность Запада – он привык иметь дело с противником, который что-то имеет в виду. С противником, который стал им по неким принципиальным, серьезным соображениям – территориальным, сырьевым, экономическим.

Но никаких причин у современной России быть чьим-то противником нет, потому что она полностью лишена какого бы то ни было сущностного содержания. Та дикая идеология, которой она питалась в XX веке, и та коммунистическая идеология, которой она питалась в XX веке, давно мертвы, и ей нечем заразить других.

Россия движется по инерции. Ведь здесь живут живые люди, увлекающиеся и страстные, которым все время нужна какая-то движуха. И их вовсе не смущает, что это движуха белки в колесе. Главное – чтобы был огромный пышный хвост, кисточки на ушах, и можно было с дикой скоростью производить все эти манипуляции.

Их разведки не знают, что они разведывают, потому что разведывать нечего. Им в принципе по барабану даже предатели, и они травят просто по привычке, потому что, в конце концов, должен же быть у разведки какой-то спорт.

Но зато бесцельная и безвредная Россия порождает такую движуху, что все тоже превращаются в этих белок. При этом вырабатывается некая медийная энергия, которая неплохо развлекает обывателя, а это, вероятно, единственный смысл и прок всех её безумных телодвижений.

Нашу белочку не остановит ничто – никакие санкции, угрозы и смертельные опасности. Россия питается санкциями. Ей это необходимо, потому что руководство России может предъявить своему населению только это счастье – посмотрите, мы в кольце врагов. Хотя, по идее, задача любого правительства в любой стране как раз диаметрально противоположная – приобрести друзей, влияние, расширить торговые, экономические, политические связи, а не оказаться в изоляции.

А российское руководство хвастается этой изоляцией, гордится этими санкциями, как какой-то необыкновенной удачей.

Ситуация сверхсерьезная, кольцо врагов сжимается. Но у этого кольца есть волшебное свойство – когда кто-нибудь из державников хочет, например, добраться до Ниццы, позагорать в Италии или поцеловать фундамент своей недвижимости в Испании, кольцо размыкается и выпускает персонажа.

Ни для кого крупнокалиберного, конкретного это самое кольцо не представляет серьезных проблем, за исключением тех, кто, скажем так, по собственной глупости угодил под персональные санкции. Но это уже их проблемы. Поверьте, отсутствие испанских и других радостей они себе как-нибудь компенсируют.

В том, что страна обнищает и будет еще глубже засунута в известное место, никаких сомнений нет. Но никому настроения это не испортит. Ведь не сама же она туда погружается, а ее туда заталкивают враги. А это будет оцениваться весьма и весьма оптимистично.

 
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