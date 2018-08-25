Бывший муж Беллуччи женился на 21-летней модели

Французский актер Венсан Кассель связал себя узами брака с итальянской моделью Тиной Кунаки.

51-летний актер женился на девушке, которая на 30 лет моложе его. Брак был зарегистрирован на французском курорте Бидар, считающемся раем для любителей серфинга.

— Мы не выбираем тех, в кого влюбляемся. Я не знал, сколько Тине лет, когда встретил ее. А когда узнал, был немного удивлен, — заявил Кассель в одном из недавних интервью.

Ранее актер был женат на великолепной Монике Беллуччи. Они расстались 5 лет назад.

Тина Кунаки – подборка лучших фото

Моника Беллуччи – подборка лучших фото