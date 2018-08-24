Власти заявили о создании школы активного гражданина. Что из этого выйдет?

Несколько сомнений по поводу амбициозного проекта.

В каждом учебном заведении Беларуси появится школа активного гражданина, сообщила во время августовского форума педагогических работников первый замминистра образования Ирина Старовойтова.

По словам чиновницы, системе образования отводится важная роль в формировании социально активного молодого человека, готового к принятию ответственных решений.

— Ключевая идея проекта «Шаг» — создать площадку для активного диалога молодежи с политиками, общественными деятелями, учеными, писателями, журналистами, артистами. Это позволит сформировать у молодых людей критическое мышление, аналитические способности, коммуникативные навыки, — цитирует замминистра Старавойтову БЕЛТА.

Вряд ли кто-то в здравом уме будет оспаривать важность формирования у молодежи вышеперечисленных качеств. Тут бы только порадоваться, что такая инициатива, хоть и с большим опозданием, но все появилась.

Но возникают некоторые сомнения, не будет ли будущий активный гражданин эдаким самолетом, летящем на одном крыле?

Начнем с того, что в Беларуси практически все важнейшие общественные организации разделены на провластные и независимые. У нас два журналистских объединения, два союза писателей. И даже коммунистические партии две.

Риторический вопрос: кого из писателей позовут к будущим активным гражданам — Чергинца или Орлова? Кто расскажет юным белорусам о принципах работы медиа — Золотова или Крят? Сможет ли Змитер Дашкевич прийти в любую из школ, которые третий десяток лет являются вотчиной БРСМ?

Впрочем, власти давно уже определились с приоритетами. Вот и глава Администрации президента Наталья Кочанова на днях поделилась своим пониманием гражданского сообщества:

— Мы четко определили, что такое гражданское общество в Беларуси: это не то, что три оппозиционера, два чиновника и еще какие-то организации. Гражданское общество — это граждане. А граждане нашей страны в своем большинстве — это и ветераны, и молодежь, которую представляют наши, как я их называю, комсомольцы — БРСМ, это профсоюзы и женская организация.