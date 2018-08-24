Прокуратура проверила колхозы Могилевщины. Итоги и выводы впечатляют

Зацепило! Тысячи нарушений, сотни протоколов.

Прокуратура проверила работу 120 предприятий АПК Могилевской области. Итоги проверки опубликованы на сайте Генпрокуратуры. В начале отчета говорится о том, результаты проверок в целом продемонстрировали высокую степень готовности к уборочной кампании.

«Руководство комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома и его управления на местах обеспечили контроль за ведением работ», — отметили в Генпрокуратуре.

Далее следует статистика выявленных нарушений, которая, мягко говоря, вызывает сомнения в процитированных выше комплиментах в адрес властей области. Судите сами, только факты:

«Работники сельскохозяйственных предприятий часто игнорировали требования технических нормативных правовых актов о влажности, температуре закладываемой массы, сроках ее закладки, применения консервантов, способов укрытия.

Несоблюдение агротехнических сроков уборки трав, зерновых и зернобобовых, льна отчасти связано с низким уровнем технической готовности кормоуборочной техники.

Ответственные за это направление должностные лица фактически смирились с нарушениями трудовой, исполнительской и производственной дисциплины.

На момент заготовки травяных кормов в области только 73% кормоуборочных и 72% зерноуборочных комбайнов прошли технический осмотр.

При посещении машинных дворов отдельных организаций прокуроры установили факты бесхозяйственности, невыполнение технологических норм при ремонте техники.

Стремление некоторых руководителей сэкономить денежные средства на восстановлении ограждений, освещении, сторожевой охране негативно сказалось на сохранности материальных ценностей.

Пресечено 220 мелких хищений, из них 22 кражи горюче-смазочных материалов. Выявлено 34 случая приобретения, хранения, использования окрашенного жидкого топлива, поставляемого для выполнения сельскохозяйственных работ.

Постоянно действующие мобильные группы в текущем году пресекли 1366 нарушений законодательства об охране труда.

В ходе мониторингов прокуроры констатировали нарушения должностными лицами предприятий АПК требований законодательства об укреплении общественной безопасности и дисциплины.

В отношении подчиненных им сотрудников за 7 месяцев 2018-го составлено 332 административных протокола за нахождение на рабочих местах в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения, из них 129 протоколов в отношении сторожей.

В отдельных хозяйствах бытовые и производственные помещения использовались для распития спиртных напитков.

Сотрудники ГАИ за 6 месяцев 2018-го привлекли к ответственности 60 работников предприятий АПК за управление автомобильной и сельскохозяйственной техникой в состоянии алкогольного опьянения.

Составили 249 административных протоколов за нарушение правил эксплуатации транспортного средства, 55 протоколов – за управление транспортным средством лицом, не имевшим права управления».