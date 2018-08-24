Фотожабы: «Хотел снять зарплату, банкомат написал, что нет таких мелких купюр»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Анфимов – вовсе не глупец. И вот почему

Пять удивительных выводов об официальных зарплатах белорусов

Заработок в Сенненском ЖКХ – 70 рублей в месяц. Вспыхнула стихийная забастовка

Жесть дня. Общежитие БНТУ выглядит хуже, чем завод в Орше

Скоро в школу

Волк Рыжий убежал из Беларуси и завел семью в Польше

Концерн «Калашников» представил свой электромобиль. «Как тебе такое Илон Маск?»

Из России продолжается отток капиталов

В России на пенсионерку из села под Нижним Тагилом завели дело за попытку рассказать журналистам об отсутствии горячей воды в населенном пункте

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