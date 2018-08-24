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Фотожабы: «Хотел снять зарплату, банкомат написал, что нет таких мелких купюр»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
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В России на пенсионерку из села под Нижним Тагилом завели дело за попытку рассказать журналистам об отсутствии горячей воды в населенном пункте
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«Оршанский район может стать причиной вашей отставки»
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