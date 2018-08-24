Что пожелал Суриков, уходя с поста посла

По мнению дипломата-долгожителя, за годы его службы «дружба обеих народов стала гораздо крепче».

— Я не могу сказать, что наши с вами годы не были чем-то чуть омрачены. Такое всегда бывает. Эти споры были, есть и будут. Желаю, чтобы они разрешались без серьезных имиджевых потерь с обеих сторон. Это самое главное. Надо всегда быть объективным в оценках, несмотря ни на что, и любить ту страну, в которою ты приехал, уважать и руководство, и ее народ, — цитирует БЕЛТА выступление посла России в Беларуси Александра Сурикова.

24 августа состоялся торжественный прием по случаю завершения его дипмиссии, длившейся более 12 лет.

Новым послом России в Беларуси назначен Михаил Бабич.

— Это не только страна, с которой мы граничим, это страна, прежде всего, с которой нас связывают особые отношения: и исторические, и этнические, и языковые, и экономические, — заявил Владимир Путин, напутствуя нового посла, получившего статус спецпредставителя.

Станет ли Михаил Бабич «наместником»?