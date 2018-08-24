В Узбекистане телеканалам запретили упоминать в эфире имя Каримова

Запрет также затронул портреты и книги бывшего узбекистанского президента.

В Узбекистане редакторов всех телеканалов в составе Национальной телерадиокомпании Узбекистана предупредили о том, чтобы имя ныне покойного первого президента Ислама Каримова, руководившего страной на протяжении 27 лет, исчезло из эфиров.

Об этом сообщает узбекистанская служба Радио Свобода со ссылкой на ведущего, работающего в прямом эфире на одном из телеканалов в составе Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК).

Главный редактор еще одного из узбекистанских телеканалов рассказал РС, что от всех телеканалов в составе НТРК потребовали «абсолютно не упоминать в эфире имя Ислама Каримова».

Кроме того, руководство Института рукописей Академии наук Узбекистана получило выговор за висящий в зале собраний портрет Ислама Каримова. По словам одного из ученых, руководство Академии наук приказало уничтожить все портреты Каримова и лозунги с его цитатами.

Ранее стало известно, что из Бухарского государственного университета вывезли для сдачи в макулатуру все книги Ислама Каримова.