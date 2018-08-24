Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
В Узбекистане телеканалам запретили упоминать в эфире имя Каримова
В понедельник на большей части территории ожидаются дожди
«Иногда смотрит на горы и плачет». Родственники Шумахера рассказали о состоянии спортсмена
В Минске трактор снес остановку общественного транспорта. Фотофакт
Цитата дня. Пресс-секретарь Путина о новом после в Беларуси
Задержали владельца крупнейшей частной аптечной сети
Навумчык: удар па Ліпаю быў нанесены дакладна, у крытычны момант
Декан факультета философии БГУ покритиковал главу Госконтроля
На двери Администрации президента повесили плакат «Лукашенко, уходи!». Фотофакт
Путин – Бабичу: будете заниматься не только дипломатической работой
Импорт Беларусью российского газа достиг максимума за последнюю пятилетку
На пешеходном переходе белорус вытащил у испанца из рюкзака 50 тысяч евро. Видеофакт
Скоро начнется замена счетчиков воды. За чей счет?
Як я падаў у Мінгарвыканкам 50 заяў
Названыя дата і месца развітання з Алесем Ліпаем
Путин назначил нового посла в Беларусь
6 мифов о меде. Пчеловод рассказал, можно ли его хранить в холодильнике
«Новая газета» опубликовала новое видео пыток в ярославской колонии
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Лукашенко пробросил Путина
До чего докатился белорусский народ. В картинках
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «варварстве России»
«Белорусы могут остаться без подработки». Маргелов – о новой инициативе правительства
Новый министр экономики ведет себя, словно он в Канаде. Фотофакт

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Три причины, по которым Румасу вряд ли удастся выполнить свое обещание
Как Сталин и Гитлер отреагировали на подписание пакта Молотова-Риббентропа. Фотофакт
Эксперт ответил на четыре наивных вопроса о зарплатах белорусов
Пять удивительных выводов об официальных зарплатах белорусов
Чаму салдаты зь Печаў не супраціўляліся «дзядам»
Драка контролера и пассажира в центре Минска. Видеофакт
Белорусские дореволюционные бордели в вопросах и ответах
«Каторжные люди» могут спросить Лукашенко
О премьерстве Румаса: «Будет сериал под названием «Аргентинское танго»
В России состоялись выборы «вора №1»
Лукашенко о Жарко: «Как я могу работать с таким человеком?»
Воспоминания грузчика гастронома: «Сроду мяса в магазинах не было»
4 примера противоречивого поведения Лукашенко в Оршанском районе
5 фактов о новом министре промышленности Утюпине
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Жесть дня. Общежитие БНТУ выглядит хуже, чем завод в Орше
Крутой — самый молодой министр. Кто возглавил Минэкономики?
Как выглядел Кобяков на последней встрече в качестве премьер-министра
В соцсетях выложили «компромат» на Румаса
Тот момент, когда ты больше не вице-премьер и можешь спокойно гулять по городу
Склейка дня. В честь танца Путина и Кнайсль
Упавшая на колени девушка, которой удалось перебежать границу между Восточным и Западным Берлином
Девушки фотографа Абада
Голышом по Мексике
Как звезду Playboy снимали для обложки книги про секс белорусов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
24.08.2018
Салiдарнасць
В Узбекистане телеканалам запретили упоминать в эфире имя Каримова

Запрет также затронул портреты и книги бывшего узбекистанского президента.

В Узбекистане редакторов всех телеканалов в составе Национальной телерадиокомпании Узбекистана предупредили о том, чтобы имя ныне покойного первого президента Ислама Каримова, руководившего страной на протяжении 27 лет, исчезло из эфиров.

Об этом сообщает узбекистанская служба Радио Свобода со ссылкой на ведущего, работающего в прямом эфире на одном из телеканалов в составе Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК).

Главный редактор еще одного из узбекистанских телеканалов рассказал РС, что от всех телеканалов в составе НТРК потребовали «абсолютно не упоминать в эфире имя Ислама Каримова».

Кроме того, руководство Института рукописей Академии наук Узбекистана получило выговор за висящий в зале собраний портрет Ислама Каримова. По словам одного из ученых, руководство Академии наук приказало уничтожить все портреты Каримова и лозунги с его цитатами.

Ранее стало известно, что из Бухарского государственного университета вывезли для сдачи в макулатуру все книги Ислама Каримова.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Что Лукашенко выменял у Путина за назначение Бабича?
Анфимов – вовсе не глупец. И вот почему
Латынина: «Северный поток-2» – возможная дубинка для присоединения Беларуси
Алесь Липай: никто не навяжет нам свои правила
«Получаем от этого удовольствие». Как шьют хоккейную форму в женской колонии
Концерн «Калашников» представил свой электромобиль. «Как тебе такое Илон Маск?»


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY