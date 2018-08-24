Карбалевич: Станет ли Михаил Бабич «наместником»?

Политолог Валерий Карбалевич рассказал Радыё Свабода о том, что будет, если новый посол начнет жестко отстаивать позицию Москвы. Приводим фрагмент комментария.

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«История знает много случаев, когда посольство одного государства в стране, которая была вассалом, выполняло функции второго, параллельного правительства. В качестве примера можно привести роль послов СССР в социалистических странах или «странах социалистической ориентации».

Без их санкции и разрешения тамошние руководители не принимали никаких важных решений.

О подобном говорят некоторые российские эксперты в связи с назначением Бабича. Например, главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов отмечал:

— Назначение Михаила Бабича послом, точнее спецпредставителя ... генерала Бабича — это назначение, с моей точки зрения, «наместника». Это человек, безусловно, который не будет выполнять роль просто посла, который будет послом, как наш посол в Афганистане времен Тараки, скажем так. Я думаю так.

Напомню, что СССР в Афганистане времен Тараки назначал и свергал тамошних руководителей с помощью военной силы. Однако я так не думаю.

Что Лукашенко выменял у Путина за назначение Бабича?

Во времена «холодной войны», противостояния двух военно-политических блоков СССР и США действительно требовали от своих союзников жесткой блоковой дисциплины. Но те времена давно прошли, мир стал многополярным.

Россия не имеет той мощи, которую имел СССР. Созданный Москвой военный союз — ОДКБ — оказался довольно рыхлым. Союзники не поддержали Россию в ее конфликте с Украиной и Западом.

А наделение посла России в Беларуси новыми полномочиями может создать дополнительные проблемы в двусторонних отношениях. До сих пор спорные вопросы решались напрямую между правительствами. Если возникали недоразумения по поводу условий поставок нефти и газа, то бывший вице-премьер Владимир Семашко ехал в Москву и разрешал их с соответствующими министрами. Если случались проблемы с экспортом белорусского продовольствия в Россию, в Москву ездил разбираться вице-премьер Михаил Русый.

А теперь, по замыслу Кремля, возникает дополнительное промежуточное звено в виде посла, которое должно активно включаться в решение спорных вопросов. Не думаю, что такая технология регулирования конфликтов более рациональная.

Прежний посол Александр Суриков стремился быть фактором примирения, сглаживания конфликтов. Во время очередного обострения отношений он высказывался так, что, мол, обе стороны ничуть не правы, давайте жить дружно.

Если новый посол начнет жестко отстаивать позицию Москвы, то он может стать дополнительным фактором конфликтогенности в двусторонних отношениях.

«Наместника» из Михаила Бабича вряд ли получится. Ведь Лукашенко очень остро реагирует на всякие внешние ограничения его власти. Единственный прогноз, который можно сделать, звучит так: будет интересно».

Цитата дня. Пресс-секретарь Путина о новом после в Беларуси