В понедельник на большей части территории ожидаются дожди

Прогноз погоды на ближайшие дни.

25 августа ожидается облачно с прояснениями. По западной половине страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и сильные дожди. Ветер южный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, по востоку в отдельных районах +9..+12°С; максимальная днем +26..+31°С, по западу страны +20..+25°С. Атмосферное давление существенно не изменится, сообщает сайт Гидрометцентра.

26 августа облачно с прояснениями. В западных и центральных районах Беларуси кратковременные дожди. В отдельных районах сильные дожди. Местами грозы. Ветер южный, с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная — днем +18..+25°С, по юго-востоку +26..+30°С.

27 августа облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах сильные дожди. Местами грозы. Ветер северо-западный, северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, максимальная днем +16..+23°С; по юго-востоку ночью +16..+18°С, днем +24..+27°С.