«Иногда смотрит на горы и плачет». Родственники Шумахера рассказали о состоянии спортсмена

Cемикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер, парализованный в результате полученной травмы при спуске на горных лыжах в 2013 году, снова может проявлять эмоции.

«Когда мы сажаем его в инвалидное кресло и вывозим в место, где открывается великолепная панорама гор и вид на озеро, Михаэль иногда плачет», — рассказали родственники спортсмена изданию Paris Match, сообщает РБК.

По словам родных Шумахера, это главное достижение спортсмена в курсе реабилитации на данный момент. Ежедневно Шумахер проходит физиотерапевтическое лечение, и специалисты наблюдают небольшой прогресс. Так, в бассейне он может сделать несколько движений.

Бывший спортсмен не может ходить, самостоятельно стоять и говорить. Кроме того, наблюдаются проблемы с памятью. Чтобы ее стимулировать, специалисты используют знакомые Шумахеру звуки двигателей машин, заставляя его поворачивать руль, рассказали родственники. По данным издания, семья гонщика приняла решение перевезти его из Швейцарии на испанский остров Майорка.

Шумахер получил травмы в декабре 2013 года, катаясь на горных лыжах. Гонщик был госпитализирован, врачи ввели его в состояние искусственной комы, которая длилась более полугода. С сентября 2014 года он находится со своей семьей на реабилитации в Швейцарии.