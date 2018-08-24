Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
В Узбекистане телеканалам запретили упоминать в эфире имя Каримова
В понедельник на большей части территории ожидаются дожди
«Иногда смотрит на горы и плачет». Родственники Шумахера рассказали о состоянии спортсмена
В Минске трактор снес остановку общественного транспорта. Фотофакт
Цитата дня. Пресс-секретарь Путина о новом после в Беларуси
Задержали владельца крупнейшей частной аптечной сети
Навумчык: удар па Ліпаю быў нанесены дакладна, у крытычны момант
Декан факультета философии БГУ покритиковал главу Госконтроля
На двери Администрации президента повесили плакат «Лукашенко, уходи!». Фотофакт
Путин – Бабичу: будете заниматься не только дипломатической работой
Импорт Беларусью российского газа достиг максимума за последнюю пятилетку
На пешеходном переходе белорус вытащил у испанца из рюкзака 50 тысяч евро. Видеофакт
Скоро начнется замена счетчиков воды. За чей счет?
Як я падаў у Мінгарвыканкам 50 заяў
Названыя дата і месца развітання з Алесем Ліпаем
Путин назначил нового посла в Беларусь
6 мифов о меде. Пчеловод рассказал, можно ли его хранить в холодильнике
«Новая газета» опубликовала новое видео пыток в ярославской колонии
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Лукашенко пробросил Путина
До чего докатился белорусский народ. В картинках
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «варварстве России»
«Белорусы могут остаться без подработки». Маргелов – о новой инициативе правительства
Новый министр экономики ведет себя, словно он в Канаде. Фотофакт

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Три причины, по которым Румасу вряд ли удастся выполнить свое обещание
Как Сталин и Гитлер отреагировали на подписание пакта Молотова-Риббентропа. Фотофакт
Эксперт ответил на четыре наивных вопроса о зарплатах белорусов
Пять удивительных выводов об официальных зарплатах белорусов
Чаму салдаты зь Печаў не супраціўляліся «дзядам»
Драка контролера и пассажира в центре Минска. Видеофакт
Белорусские дореволюционные бордели в вопросах и ответах
«Каторжные люди» могут спросить Лукашенко
О премьерстве Румаса: «Будет сериал под названием «Аргентинское танго»
В России состоялись выборы «вора №1»
Лукашенко о Жарко: «Как я могу работать с таким человеком?»
Воспоминания грузчика гастронома: «Сроду мяса в магазинах не было»
4 примера противоречивого поведения Лукашенко в Оршанском районе
5 фактов о новом министре промышленности Утюпине
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Жесть дня. Общежитие БНТУ выглядит хуже, чем завод в Орше
Крутой — самый молодой министр. Кто возглавил Минэкономики?
Как выглядел Кобяков на последней встрече в качестве премьер-министра
В соцсетях выложили «компромат» на Румаса
Тот момент, когда ты больше не вице-премьер и можешь спокойно гулять по городу
Склейка дня. В честь танца Путина и Кнайсль
Упавшая на колени девушка, которой удалось перебежать границу между Восточным и Западным Берлином
Девушки фотографа Абада
Голышом по Мексике
Как звезду Playboy снимали для обложки книги про секс белорусов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Спорт
24.08.2018
«Иногда смотрит на горы и плачет». Родственники Шумахера рассказали о состоянии спортсмена

Cемикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер, парализованный в результате полученной травмы при спуске на горных лыжах в 2013 году, снова может проявлять эмоции.

«Когда мы сажаем его в инвалидное кресло и вывозим в место, где открывается великолепная панорама гор и вид на озеро, Михаэль иногда плачет», — рассказали родственники спортсмена изданию Paris Match, сообщает РБК.

По словам родных Шумахера, это главное достижение спортсмена в курсе реабилитации на данный момент. Ежедневно Шумахер проходит физиотерапевтическое лечение, и специалисты наблюдают небольшой прогресс. Так, в бассейне он может сделать несколько движений.

Бывший спортсмен не может ходить, самостоятельно стоять и говорить. Кроме того, наблюдаются проблемы с памятью. Чтобы ее стимулировать, специалисты используют знакомые Шумахеру звуки двигателей машин, заставляя его поворачивать руль, рассказали родственники. По данным издания, семья гонщика приняла решение перевезти его из Швейцарии на испанский остров Майорка.

Шумахер получил травмы в декабре 2013 года, катаясь на горных лыжах. Гонщик был госпитализирован, врачи ввели его в состояние искусственной комы, которая длилась более полугода. С сентября 2014 года он находится со своей семьей на реабилитации в Швейцарии.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:1)
Главное
Что Лукашенко выменял у Путина за назначение Бабича?
Анфимов – вовсе не глупец. И вот почему
Латынина: «Северный поток-2» – возможная дубинка для присоединения Беларуси
Алесь Липай: никто не навяжет нам свои правила
«Получаем от этого удовольствие». Как шьют хоккейную форму в женской колонии
Концерн «Калашников» представил свой электромобиль. «Как тебе такое Илон Маск?»


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY