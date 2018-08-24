В Минске трактор снес остановку общественного транспорта. Фотофакт

ЧП произошло в столичном микрорайоне Уручье.

Трактор коммунальников во время езды зацепил остановку общественного транспорта и буквально вырвал ее с корнем. Фото с места происшествия разместил на своей странице в Facebook Павел Горбунов.

По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал. Некоторые комментаторы предположили, что трактор пытался проехать так, чтобы не задеть припаркованное справа авто и просто не заметил другую преграду.