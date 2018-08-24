Что Лукашенко выменял у Путина за назначение Бабича?

Что произошло в Сочи, после чего кандидатура неугодного посла вдруг стала полностью устраивать белорусского президента?

Неизбежное свершилось. Михаил Бабич назначен послом России в нашу страну. Казалось бы, решение это рано или поздно должно было быть принято. Но есть в этой истории несколько любопытных моментов.

Назначение Бабича произошло сразу после встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Сочи. И то, что кандидатура посла стала предметом их обсуждений, не вызывает никаких сомнений.

Буквально 23 августа, когда о договоренностях еще ничего не было известно, прежний посол Александр Суриков, как ни в чем не бывало, обсуждал с новым белорусским премьером Сергеем Румасом «актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества в различных сферах». О чем не преминула сообщить пресс-служба правительства.

Суриков выглядел слегка уставшим, с некой обреченностью в глазах, но ничто не выдавало в нем человека, который уже завтра сложит свои полномочия.

А на следующий день, 24 августа, СМИ сообщили, что бывший посол проводит завершающую встречу с теми, с кем работал в Минске 12 лет. И стоило тратить время на вчерашнее обсуждение?

Впрочем, вряд ли для Сурикова эта новость прозвучала как гром среди ясного неба. О том, что Россия очень хочет заменить его на человека, более активного в отстаивании интересов Российской Федерации, говорится давно. Как, впрочем, известно и то, насколько сильно белорусская сторона сопротивлялась назначению Бабича. В Минске явно не были рады, что Россия хочет сделать ответственным за отношения с Беларусью выходца из спецслужб, у которого в резюме отказ Украины принять его на эту же посольскую должность и опыт работы премьером Чечни во время второй войны.

Но что же произошло в Сочи, после чего кандидатура Бабича вдруг стала полностью устраивать Лукашенко?

Скажем прямо, вопросов и пожеланий к российской стороне у белорусского лидера накопилось с лихвой. Грядущие экономические шоки из-за ухудшения условий поставок нефти для Лукашенко выглядят значительно более осязаемыми, нежели призрачная пока угроза некой российской экспансии.

Не давали последнее время спокойно спать белорусскому президенту и регулярные молочные войны, и трения в пограничных и визовых вопросах, и вбросы российских СМИ относительно его здоровья. И много-много другого, о чем мы можем даже и не догадываться. В конце концов, фраза Лукашенко о том, что «россияне требуют чего-то, как будто мы вассалы у них», пока никак не связывается ни с какими озвученными вслух российскими пожеланиями. А значит, были и другие предложения.

Что из вышеперечисленного удалось «продавить» Лукашенко взамен на назначение не столь заманчивой для него кандидатуры Бабича, очень скоро станет понятно. Однако то, что выторговать получилось немного, можно судить хотя бы по тому, что совместного самбо с Путиным по итогу встречи не произошло. Лукашенко так и не появился на ранее анонсированном спортивном мероприятии — как пояснил путинский пресс-секретарь Песков: возникли «другие планы». Ну-ну!

Впрочем, надо понимать, что и козырей в рукаве, чтобы бравировать перед Кремлем, у Лукашенко с каждым годом не прибавляется. А с учетом неминуемо приближающихся выборов условия договора для Беларуси становятся все менее привлекательными, все больше превращая гаранта независимости в ее угрозу. Эмоциональные заявления перед телекамерами — не в счет.

И вот уже сегодня Путин, напутствуя своего назначенца Бабича, рассказывает про особые языковые и этнические отношения с Беларусью.

— Это не только страна, с которой мы граничим, это страна, прежде всего, с которой нас связывают особые отношения: и исторические, и этнические, и языковые, и экономические, — отметил президент России, намекнув, что тот будет заниматься «не только дипломатической работой».

Кстати, новая должность Бабича в указе Путина звучит так: «Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Белоруссия».

И это тоже очень симптоматично.