Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Цитата дня. Пресс-секретарь Путина о новом после в Беларуси
Задержали владельца крупнейшей частной аптечной сети
Навумчык: удар па Ліпаю быў нанесены дакладна, у крытычны момант
Декан факультета философии БГУ покритиковал главу Госконтроля
На двери Администрации президента повесили плакат «Лукашенко, уходи!». Фотофакт
Путин – Бабичу: будете заниматься не только дипломатической работой
Импорт Беларусью российского газа достиг максимума за последнюю пятилетку
На пешеходном переходе белорус вытащил у испанца из рюкзака 50 тысяч евро. Видеофакт
Скоро начнется замена счетчиков воды. За чей счет?
Як я падаў у Мінгарвыканкам 50 заяў
Названыя дата і месца развітання з Алесем Ліпаем
Путин назначил нового посла в Беларусь
6 мифов о меде. Пчеловод рассказал, можно ли его хранить в холодильнике
«Новая газета» опубликовала новое видео пыток в ярославской колонии
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Лукашенко пробросил Путина
До чего докатился белорусский народ. В картинках
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «варварстве России»
«Белорусы могут остаться без подработки». Маргелов – о новой инициативе правительства
Новый министр экономики ведет себя, словно он в Канаде. Фотофакт

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Пять удивительных выводов об официальных зарплатах белорусов
Чаму салдаты зь Печаў не супраціўляліся «дзядам»
Драка контролера и пассажира в центре Минска. Видеофакт
Белорусские дореволюционные бордели в вопросах и ответах
«Каторжные люди» могут спросить Лукашенко
О премьерстве Румаса: «Будет сериал под названием «Аргентинское танго»
В России состоялись выборы «вора №1»
Лукашенко о Жарко: «Как я могу работать с таким человеком?»
Воспоминания грузчика гастронома: «Сроду мяса в магазинах не было»
4 примера противоречивого поведения Лукашенко в Оршанском районе
5 фактов о новом министре промышленности Утюпине
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Жесть дня. Общежитие БНТУ выглядит хуже, чем завод в Орше
Крутой — самый молодой министр. Кто возглавил Минэкономики?
Как выглядел Кобяков на последней встрече в качестве премьер-министра
В соцсетях выложили «компромат» на Румаса
Тот момент, когда ты больше не вице-премьер и можешь спокойно гулять по городу
Склейка дня. В честь танца Путина и Кнайсль
Упавшая на колени девушка, которой удалось перебежать границу между Восточным и Западным Берлином
Девушки фотографа Абада
Голышом по Мексике
Как звезду Playboy снимали для обложки книги про секс белорусов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
24.08.2018
TUT.BY
Задержали владельца крупнейшей частной аптечной сети

В понедельник правоохранительные органы задержали по «делу медиков» еще одного крупного бизнесмена, председателя совета директоров крупнейшей частной аптечной сети «Аптека групп» Леонида Томчина.

Об этом TUT.BY сообщили три не связанных друг с другом источника.

Леонид Томчин (возле микрофона) является председателем Витебской иудейской общины. В прошлом году при его значительном участии открылась первая синагога, построенная в Витебске после Октябрьского переворота 1917 года. Фото: Игорь Матвеев

«Задержали Леонида по подозрению в даче взятки. Это было в понедельник, сейчас он арестован», — рассказал источник.

В КГБ Беларуси информацию о задержании Томчина пока не прокомментировали.

Телефон Томчина отключен. В компании сообщили, что Леонида Альбертовича на месте нет, и отказались отвечать на вопрос, видели ли его в офисе с понедельника.

Леонид Томчин занимает 33-ю позицию в топ-200 самых влиятельных белорусских бизнесменов по версии «Ежедневника».

Холдинг «Аптека групп» зародился более 20 лет назад в Витебске. В 1995 году компания «Фарммаркет» занялась поставками лекарственных препаратов в Беларуси и открыла первые четыре аптеки в городе над Двиной.

В настоящее время в составе холдинга 260 аптек, под брендами ADEL и «Добрыя лекi» работает 201 торговый объект. Около 60 аптек находится в управлении «Аптека групп».

В холдинге «Аптека групп» работает более 1000 человек. Фото: nashkraj.by

В январе компания Томчина привлекла 5 млн евро Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на развитие розничной сети белорусского холдинга.

«Данная сделка позволит за 5 лет удвоить количество аптек под брендами Adel и „Добрыя лекi“», — говорил на пресс-конференции Леонид Томчин.

За это время общее число аптек планировалось довести до 400 во всех регионах страны. К 2021 году холдинг планировал открыть порядка 160 аптек, стремясь к доле розничного рынка в 10%. По данным на начало года доля «Аптека групп», по оценкам компании, составляла 5,5%. По данным за 2016 год, государственная сеть аптек «Фармация» занимала долю 52%. На третьем месте находилась сеть «Планета здоровья» Дмитрия Скоромника.

В холдинг «Аптека Групп» входят не только 6 розничных компаний, но и два медцентра, ИТ-служба и подразделение по контрактному производству лекарств, а также оптовая компания «ВитФармМаркет». Томчин оценивал ее долю на оптовом рынке в 12%, что позволяло входить в тройку дистрибьюторов и импортеров лекарств. В лидерах также «Искамед» Сергея Шакутина (задержан по «делу медиков» в конце июня) и «Интерфармакс» вышеупомянутого Скоромника.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 2 (оценок:2)
Главное
Анфимов – вовсе не глупец. И вот почему
«Коммерсантъ»: Без белорусского молока России несладко
«Сколько людей в Беларуси умерли совсем молодыми, потому что стресс, преследования, травля?»
«Хачу пабачыць тут афіцэраў». Што Сьвятлана Коржыч думае пра суд па справе сына
Дед с высоким социальным статусом
Демоны захватили Барселону. Фотофакт


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY