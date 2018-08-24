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24.08.2018
Марина Светлова
Концерн «Калашников» представил свой электромобиль. «Как тебе такое Илон Маск?»

Российский концерн «Калашников» представил концепт-кар электрического автомобиля CV-1, воплощенный в кузове советского автомобиля ИЖ-21252 «Комби». И это не шутка.

Современная головная оптика не мешает узнать в представленной новинке старый советский автомобиль. Инженеры впихнули в ретрокузов советского универсала сложные системы электромобиля.

Более того, в компании уже заявили, что технологии, используемые в CV-1, позволят «встать в один ряд с мировыми производителями электрокаров, как, например, Tesla, и составить им конкуренцию».

Пользователи соцсетей тут же вспомнили по этому поводу мем «Как тебе такое, Илон Маск?», который используется при описании абсурдных отечественных изобретений.

Пользователи сети смеются над производителями: «Они просто мем «Как тебе такое, Илон Маск?» воплотили в жизнь».

«“Калашников” презентовал «убийцу Tesla». «Как тебе такое, Илон Маск?» — один за одним повторяют комментаторы, выставляя фотографии нового электромобиля.

Многих позабавило то, насколько «отечественным» получился электрокар.

Некоторые же пустились в поиски источников вдохновения создателей российского электромобиля.

При обсуждении электрокара от «Калашникова» родилось и несколько альтернативных вариантов.

 
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