Концерн «Калашников» представил свой электромобиль. «Как тебе такое Илон Маск?»

Российский концерн «Калашников» представил концепт-кар электрического автомобиля CV-1, воплощенный в кузове советского автомобиля ИЖ-21252 «Комби». И это не шутка.

Современная головная оптика не мешает узнать в представленной новинке старый советский автомобиль. Инженеры впихнули в ретрокузов советского универсала сложные системы электромобиля.

Более того, в компании уже заявили, что технологии, используемые в CV-1, позволят «встать в один ряд с мировыми производителями электрокаров, как, например, Tesla, и составить им конкуренцию».

Пользователи соцсетей тут же вспомнили по этому поводу мем «Как тебе такое, Илон Маск?», который используется при описании абсурдных отечественных изобретений.

"Как тебе такое, Илон Маск"? )))) @elonmusk

Russia's Kalashnikov Concern is developing the technology of an electric supercar, which is expected to become a competitor of Tesla.

I shit you not! )))) pic.twitter.com/ylLzC18di0 — noname.max (@batumeli_jigari) 23 августа 2018 г.

Пользователи сети смеются над производителями: «Они просто мем «Как тебе такое, Илон Маск?» воплотили в жизнь».

Конкурент Tesla от "Калашникова". На базе ИЖ-21252 «Комби»

Это вам не кот чихнул



Маск смущён pic.twitter.com/VnHZuN1S8M — kamenskiy evgeny (@odikov) 23 августа 2018 г.

«“Калашников” презентовал «убийцу Tesla». «Как тебе такое, Илон Маск?» — один за одним повторяют комментаторы, выставляя фотографии нового электромобиля.

Многих позабавило то, насколько «отечественным» получился электрокар.

Сосед взял себе электромобиль отечественного производства pic.twitter.com/4i9X7wgMbX — Леонид Дегтярёв (@leon_elk) 23 августа 2018 г.

Некоторые же пустились в поиски источников вдохновения создателей российского электромобиля.

При обсуждении электрокара от «Калашникова» родилось и несколько альтернативных вариантов.