Концерн «Калашников» представил свой электромобиль. «Как тебе такое Илон Маск?»

Современная головная оптика не мешает узнать в представленной новинке старый советский автомобиль. Инженеры впихнули в ретрокузов советского универсала сложные системы электромобиля.

Более того, в компании уже заявили, что технологии, используемые в CV-1, позволят «встать в один ряд с мировыми производителями электрокаров, как, например, Tesla, и составить им конкуренцию».

Пользователи соцсетей тут же вспомнили по этому поводу мем «Как тебе такое, Илон Маск?», который используется при описании абсурдных отечественных изобретений.

"Как тебе такое, Илон Маск"? )))) @elonmusk

Russia's Kalashnikov Concern is developing the technology of an electric supercar, which is expected to become a competitor of Tesla.

I shit you not! )))) pic.twitter.com/ylLzC18di0