Декан факультета философии БГУ покритиковал главу Госконтроля

Декана факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин прокомментировал антирыночную статью Леонида Анфимова.

В частности, Вадим Гигин отметил на страницах «Советской Белоруссии»:

– Вряд ли можно согласиться со всеми аргументами, приводимыми в статье. Леонид Васильевич много хороших слов говорит и о планировании в экономике, и о самой плановой экономике. А ведь эти понятия вовсе не идентичны. Кто же поспорит, что план нужен всегда и везде? В противном случае это даже не анархия, а попросту бессмыслица.

Но вот советская плановая экономика — явление особое. Здесь главным принципом был не столько план, сколько иерархичное администрирование, не позволявшее развить творческий потенциал хозяйственников. Да, можно приводить примеры преодоления разрухи в 20 — 30–е годы, мобилизацию экономики во время Великой Отечественной войны, создание индустриально–аграрного потенциала, которым мы во многом живем и поныне.

Но ведь какие существенные были недостатки! По сути, плановый характер экономики не позволил осуществить косыгинскую реформу, что во многом и предопределило затяжную экономическую стагнацию последних лет существования Советского Союза.

А перманентный дефицит потребительских товаров?

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А перекос в сторону тяжелой и оборонной промышленности? Разве правильно работала система, если даже для незначительного продвижения того или иного предприятия нужно было выбивать фонды, получать разрешения в центре? Можно сказать: перегибы. Но эти перегибы были неотъемлемой частью системы, что подтачивало силы великой державы, которая на тот момент являлась второй экономикой мира.

Анфимов – вовсе не глупец. И вот почему