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24.08.2018
Салiдарнасць
Суд озвучил приговор по «делу профсоюзов»

24 августа суд Советского района Минска вынес приговор по уголовному делу председателя Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича и главного бухгалтера профсоюза РЭП Игоря Комлика.

Руководители профсоюза РЭП получили по 4 года домашней «химии» без конфискации имущества. Суд признал их виновными в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает правозащитный центр «Весна».

По версии следствия, Геннадий Федынич и Игорь Комлик незаконно открыли счет в банке Литвы, куда в 2011 году от нерезидентов Беларуси поступили денежные средства в иностранной валюте — 140 тысяч евро и 18 тысяч долларов. В последующем эти деньги в долларах и евро снимались со счета Комликом и доставлялись членами профсоюза на территорию Беларуси, где возвращались Комлику и Федыничу. В результате чего Федынич и Комлик не заплатили налогов на сумму 22 тысячи рублей с учетом деноминации.

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Суд постановил взыскать в пользу государства с Федынича и Комлика 47 746 рублей и госпошлину 387 рублей.

Напомним, Геннадию Федыничу и Игорю Комлику прокурор просил вынести наказание в виде ограничения свободы сроком на 5 лет без направления в учреждения открытого типа, с конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности на 5 лет.

Следствие по делу длилось практически год: с 2 августа 2017 года. Судебные слушания начались 30 июля.

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