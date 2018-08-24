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Общество
24.08.2018
БЕЛТА
«Получаем от этого удовольствие». Как шьют хоккейную форму в женской колонии

На государственном предприятии «№4» при женской колонии в Гомеле с прошлого года шьют детскую хоккейную экипировку. Выпущено уже более тысячи комплектов.

Сотрудничество налажено с 19 хоккейными клубами и детско-юношескими спортивными школами.

Модернизация на предприятии проводится за счет собственных средств. Например, для освоения производства хоккейной формы с учетом особенностей защитной экипировки, где используются заготовки из ударопрочного пластика, было дополнительно приобретено оборудование на сумму более Br90 тыс.

Начальник «хоккейного» цеха Елена Евменова отмечает, что женщины здесь трудятся с полной отдачей: «Для этого участка работы мы стараемся подобрать наиболее ответственных и подготовленных швей, которые могут быстро и качественно выполнять заказ. На «хоккейной ленте» работают добросовестно. Многие из осужденных, которые трудятся на производстве, являются матерями. Это для них дополнительный стимул к качественной работе, ведь шьют они для детей».

Швее Татьяне Мельниковой, уроженке агрогородка в Витебской области, жившей в Минске, 32 года. Она попала в колонию по ст.415 УК (уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы). Как и у всех осужденных здесь, это ее первая судимость. У нее двое сыновей, одному 13 лет, другому - 6. В колонии осталось провести меньше полугода, а весь срок составляет 1 год и 10 месяцев. До осуждения она была продавцом, здесь поменяла профессию.

На производстве она зарабатывает Br480 в месяц.

Вместе с Татьяной в цехе работает и уроженка Витебска Анастасия Козовкова. Ей 21 год. В 2014 году 17-летнюю девушку приговорили к 10 годам по 328-й статье УК - за распространение наркотиков.

– С родителями отлично общаюсь, они мне помогают. Семья у меня хорошая, обеспеченная, родные приезжают на свидания, которые положены через 2 месяца и 12 дней, длиться могут от суток до трех.

У девушки легкий макияж. На вопрос о том, зачем ей это в колонии, Анастасия отвечает: «Чтобы поднять настроение, улыбнуться себе в зеркале». В следующем году ее ожидает первая комиссия по применению институтов досрочного освобождения.

Беседуем с еще одной осужденной, которая занята на производстве хоккейной формы. Ее зовут Анжелика Макей. Девушке 29 лет, она отбывает срок уже пять с половиной лет, осталось 2 года и 7 месяцев. Раньше работала в торговле, спортивных магазинах. Родом из Гомеля, но жила в Минске.

– Нам нравится то, что шьем для маленьких хоккеистов, получаем от этого удовольствие, - говорит Анжелика. Кстати, она, как и Анастасия, пользуется косметикой.

– Женщина должна оставаться женщиной и всегда иметь ухоженный вид, несмотря ни на что, - уверена осужденная.

Средняя заработная плата на предприятии - Br118 в месяц. По словам гендиректора, если осужденная в силу своих навыков и способностей может работать на 100% и выше, то зарплата может доходить до Br600.

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