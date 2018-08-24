Реклама Обратная связь
Подписаться на уведомления
PDF-выпуски
На двери Администрации президента повесили плакат «Лукашенко, уходи!». Фотофакт
Активисты профсоюза РЭП и гражданские активисты до объявления приговора руководителям профсоюза Геннадию Федыничу и Игорю Комлику отнесли в Администрацию президента обращение к главе государства. В нем они просят прекратить дело.
Приговор Федыничу и Комлику будет озвучен в пятницу в 12 часов.
Всего возле Администрации собралось около 50 человек. Из здания вышел охранник и вежливо попросил заходить по 5−6 человек, «поскольку помещение там не очень большое», сообщает TUT.BY.
Один из активистов повесил на входную дверь приемной Администрации президента объявление «Лукашенко, уходи». Но охрана тут же сняла его с двери.
В своих заявлениях активисты утверждают, что, как показало судебное разбирательство, у обвинения абсолютно отсутствуют хоть какие-либо доказательства, подкрепленные официальными документами и фактами.
Суд озвучил приговор по «делу профсоюзов»
Главное