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Профсоюзы
24.08.2018
На двери Администрации президента повесили плакат «Лукашенко, уходи!». Фотофакт

Активисты профсоюза РЭП и гражданские активисты до объявления приговора руководителям профсоюза Геннадию Федыничу и Игорю Комлику отнесли в Администрацию президента обращение к главе государства. В нем они просят прекратить дело.

Приговор Федыничу и Комлику будет озвучен в пятницу в 12 часов.

Всего возле Администрации собралось около 50 человек. Из здания вышел охранник и вежливо попросил заходить по 5−6 человек, «поскольку помещение там не очень большое», сообщает TUT.BY.

Один из активистов повесил на входную дверь приемной Администрации президента объявление «Лукашенко, уходи». Но охрана тут же сняла его с двери.

В своих заявлениях активисты утверждают, что, как показало судебное разбирательство, у обвинения абсолютно отсутствуют хоть какие-либо доказательства, подкрепленные официальными документами и фактами.

Суд озвучил приговор по «делу профсоюзов»

 
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