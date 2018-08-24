Путин – Бабичу: будете заниматься не только дипломатической работой

Владимир Путин напутствовал нового посла России в Беларуси Михаила Бабича.

Фото пресс-службы президента России

– Это не только страна, с которой мы граничим, это страна, прежде всего, с которой нас связывают особые отношения: и исторические, и этнические, и языковые, и экономические, — заявил Путин, сообщает его пресс-служба.

– Вы будете заниматься не только дипломатической работой, но и работой в сфере экономики, представляя интересы России как спецпредставитель. Рассчитываю, имея в виду ваш опыт государственной работы на самых различных, очень высоких должностях, что этот ответственный участок будет в ваших надежных руках.

Путин также заявил, что намерен проводить регулярные встречи с Бабичем для докладов о том, как идет работа.

Новый посол отметил, что «прежде всего, народ Республики Беларусь является братским народом для россиян»:

– Нам с коллегами из Правительства Российской Федерации, Администрации Президента, с белорусскими партнерами сейчас предстоит сделать все, чтобы договоренности, которые достигнуты между главами государств, были практическим образом реализованы.

Отметим, что Михаил Бабич назначен не только полномочным послом, но спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.

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