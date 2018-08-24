Импорт Беларусью российского газа достиг максимума за последнюю пятилетку

Поставки российского газа в Беларусь в первом полугодии 2018 года впервые за последние пять лет превысили уровень 10 млрд куб. метров. Страна остается крупнейшим клиентом «Газпрома» на постсоветском пространстве и удерживает четвертое место в мире.

Поставки российского газа в Беларусь в первом полугодии 2018 года впервые за последние пять лет превысили уровень 10 млрд куб. метров.

Согласно отчету « Газпрома», в первом полугодии 2018 года на белорусский рынок было поставлено 10, 101 млрд куб. м. природного газа. Это лучший показатель для российского экспортера после 2013 года, в первом полугодии которого Беларусь закупила 10, 39 млрд куб. метров «голубого топлива».

Топ-10 крупнейших покупателей российского газа в первом полугодии 2018 г. смотрите здесь.