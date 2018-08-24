На пешеходном переходе белорус вытащил у испанца из рюкзака 50 тысяч евро. Видеофакт

Из украденого он успел потратить только 200 евро.

Неприятный инцидент произошел с гостем столицы из Испании 16 августа. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, в этот день 43-летний испанец в одночасье лишился 50 тысяч евро. С рюкзаком на спине пересекал проспект Машерова в Минске по пешеходному переходу, когда к сзади к нему приблизился мужчина. Заметив, что из приоткрытого рюкзака иностранца виднеются купюры, он во время движения через дорогу аккуратно извлек деньги, после чего скрылся. Спустя несколько минут владелец рюкзака обнаружил пропажу и заявил в милицию.

К счастью, инцидент попал на видео, что помогло установить личность подозреваемого. Им оказался 34-летний минчанин, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение хищений.

В ходе проведения осмотра по месту жительства фигуранта в тайнике обнаружены похищенные денежные средства, из которых он успел потратить только 200 евро.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 205 (кража, совершенная в особо крупном размере) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.