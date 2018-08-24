Заработок в Сенненском ЖКХ – 70 рублей в месяц. Вспыхнула стихийная забастовка

Непосредственный заработок рабочих Сенненского районного жилищно-коммунального хозяйства на Витебщине – не более Br 70.

Очередной рабочий день для специалистов Сенненского районного ЖКХ начался со стихийной забастовки. Утром работники собрались на крыльце, чтобы вызвать на откровенный разговор руководство предприятия по причине низких зарплат.

Как существовать на эти деньги и почему предприятие вынуждено доплачивать работникам до минимальной зарплаты – в репортаже «Белсата».

Экономист организации ситуацию истолковывают не малыми расценками за работу, а недостаточным ее объемом на предприятии. Так, нормы специалисты вырабатывают только на 30 процентов.