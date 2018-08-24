Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
На пешеходном переходе белорус вытащил у испанца из рюкзака 50 тысяч евро. Видеофакт
Заработок в Сенненском ЖКХ – 70 рублей в месяц. Вспыхнула стихийная забастовка
Скоро начнется замена счетчиков воды. За чей счет?
Названыя дата і месца развітання з Алесем Ліпаем
Путин назначил нового посла в Беларусь
6 мифов о меде. Пчеловод рассказал, можно ли его хранить в холодильнике
«Новая газета» опубликовала новое видео пыток в ярославской колонии
Алесь Ліпай. «Я ўкрыжаваны лёсам на крыжы, які завуць у свеце Беларуссю»
Солигорские власти демонтировали скамейку Независимого профсоюза горняков. Видеофакт
Директор «Левада-Центра»: «Путин выдавил Лукашенко из массового сознания россиян»
Жильцам разрешат самим определять, что нужно их дому при капремонте
Вокладка дня. Хто з вялікіх князёў быў самы-самы
Под Слуцком закопали в землю более 147 тысяч банок тушенки. Фотофакт
Уже «по тысяче»: зарплата в Литве растет как на дрожжах
Жесть дня. Общежитие БНТУ выглядит хуже, чем завод в Орше
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Лукашенко пробросил Путина
До чего докатился белорусский народ. В картинках
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «варварстве России»
«Белорусы могут остаться без подработки». Маргелов – о новой инициативе правительства
Новый министр экономики ведет себя, словно он в Канаде. Фотофакт

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Чаму салдаты зь Печаў не супраціўляліся «дзядам»
Драка контролера и пассажира в центре Минска. Видеофакт
Белорусские дореволюционные бордели в вопросах и ответах
«Каторжные люди» могут спросить Лукашенко
О премьерстве Румаса: «Будет сериал под названием «Аргентинское танго»
В России состоялись выборы «вора №1»
Лукашенко о Жарко: «Как я могу работать с таким человеком?»
Воспоминания грузчика гастронома: «Сроду мяса в магазинах не было»
4 примера противоречивого поведения Лукашенко в Оршанском районе
5 фактов о новом министре промышленности Утюпине
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Крутой — самый молодой министр. Кто возглавил Минэкономики?
Как выглядел Кобяков на последней встрече в качестве премьер-министра
В соцсетях выложили «компромат» на Румаса
Тот момент, когда ты больше не вице-премьер и можешь спокойно гулять по городу
Склейка дня. В честь танца Путина и Кнайсль
Упавшая на колени девушка, которой удалось перебежать границу между Восточным и Западным Берлином
Девушки фотографа Абада
Голышом по Мексике
Как звезду Playboy снимали для обложки книги про секс белорусов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
24.08.2018
Заработок в Сенненском ЖКХ – 70 рублей в месяц. Вспыхнула стихийная забастовка

Непосредственный заработок рабочих Сенненского районного жилищно-коммунального хозяйства на Витебщине – не более Br 70.

Очередной рабочий день для специалистов Сенненского районного ЖКХ начался со стихийной забастовки. Утром работники собрались на крыльце, чтобы вызвать на откровенный разговор руководство предприятия по причине низких зарплат.

Как существовать на эти деньги и почему предприятие вынуждено доплачивать работникам до минимальной зарплаты – в репортаже «Белсата».

Экономист организации ситуацию истолковывают не малыми расценками за работу, а недостаточным ее объемом на предприятии. Так, нормы специалисты вырабатывают только на 30 процентов.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
«Сколько людей в Беларуси умерли совсем молодыми, потому что стресс, преследования, травля?»
«Хачу пабачыць тут афіцэраў». Што Сьвятлана Коржыч думае пра суд па справе сына
Умер основатель агентства БелаПАН Алесь Липай
Бабченко: «Россия — Недоимперия. Недорейх. У неё всё — «недо»»
Как наводят марафет к визиту Лукашенко: от мытья асфальта до субботников
Глядзіце і натхняйцеся. Неверагодны хутар Любкі на Вілейшчыне


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY