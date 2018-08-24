Скоро начнется замена счетчиков воды. За чей счет?

Работы по замене счетчиков воды в Беларуси планируется начать уже в следующем году. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил начальник управления жилищного хозяйства Минжилкомхоза Андрей Ромашко.

Эту информацию министерство озвучивало еще в июне. В планах заменить обычные счетчики горячей и холодной воды на приборы, с которых можно снимать показания дистанционно.

— На сегодняшний день имеется необходимость дистанционного съема показаний, — сказал Андрей Ромашко.

Он также отметил, что проект постановления Минжилкомхоза, которым предусмотрены эти работы, уже разработан и сейчас находится в Совете министров. В ближайшее время он будет принят.

— Работы по замене старых приборов индивидуального учета воды на приборы с возможностью дистанционного съема показаний будут проводиться за счет средств капремонта во время капитального ремонта, — сказал Ромашко.

Неясным остался только один вопрос: за счет средств капремонта счетчики и купят или только установят?

Сейчас в Беларуси индивидуальными приборами учета воды и тепла оборудовано 98% домов, сказали в министерстве.