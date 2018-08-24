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Политика
24.08.2018
Салiдарнасць
Путин назначил нового посла в Беларусь

Им стал Михаил Бабич.

Владимир Путин назначил Михаила Бабича послом России в Беларуси.

Президент России освободил Бабича от должности полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе. В другом его указе говорится, что Михаил Бабич назначается чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь.

Накануне прилетевший в Сочи Александр Лукашенко пробросил Владимира Путина, не пойдя с ним на турнир по самбо.

Ранее главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов отмечал:

– Назначение Михаила Бабича послом, вернее спецпредставителем – послом России в Беларусь – генерала Бабича – это назначение, с моей точки зрения, наместника. Это штука, которой часть белорусской элиты чрезвычайно сопротивлялась, в частности, насколько я знаю, министр иностранных дел Беларуси господин Владимир Макей убеждал президента в том, что не надо давать агреман. Но не дать агреман российскому послу в Беларуси – это вызов, конечно. Агреман, насколько я знаю, получен. Кандидатура Бабича прошла соответствующие комитеты в Государственной думе.

Но этот человек, безусловно, который не будет исполнять роль просто посла, который будет послом как наш посол в Афганистане времен Тараки, скажем так. Я думаю так. Я думаю так, что восприятие Беларуси как случайно отколовшегося куска от России, оно в голове у наших начальников существует.

Венедиктов: Бабич в Беларуси будет рычать

 
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