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Общество
24.08.2018
Екатерина Бубен, intex-press
6 мифов о меде. Пчеловод рассказал, можно ли его хранить в холодильнике

Иван Готовчиц, который занимается пчеловодством 35 лет, развеял самые популярные мифы, касающиеся меда и условий его хранения.

Фото: pixabay.com

Миф №1. Мед можно хранить только в холодильнике

– Это неправда. Мед нужно хранить в закрытой таре в сухом, прохладном, темном месте. Он хорошо впитывает запахи, поэтому в холодильнике вберет в себя ароматы продуктов со всех полок. Лучше всего хранить его в шкафчике, но ни в холодильник, ни на солнце его ставить не нужно.

Миф №2. Мед нельзя нагревать

– Нагревать мед можно, но нужно делать это правильно. Если мед закристаллизовался, а вы хотите сделать его жидким, оптимальным решением в домашних условиях станет водяная баня не выше 46 градусов. Когда нагреваешь его сильнее, он теряет полезные свойства. А вот в микроволновке или на солнце греть мед нельзя.

Миф №3. У меда нет срока годности

– Так и есть. При правильном хранении качественный мед может стоять и год, и два, и пять. У меня был случай, когда я открыл флягу с медом, которая стояла 7 лет, и мед по вкусу не уступал свежему. Лучше всего хранить мед в стеклянной банке с закрытой крышкой.

Миф №4. Хороший мед никогда не кристаллизуется

– Качественный мед всегда кристаллизуется – это вопрос времени. Если у вас больше 3–4 месяцев стоит мед, который остается жидким, то это должно вызвать вопросы: его либо грели, либо чем-то разбавили.

Миф №5. Самый полезный мед – майский

– Это обманчивое мнение. Любой мед полезен по-своему, и выделить какой-то особенный нельзя. Единственное отличие майского меда от других – нектар собран в основном с цветущих садов и одуванчиков, поэтому в нем немного аллергенов. Такой мед обычно выбирают детям. В более позднем лесном меде – гречневом или, например, малиновом – аллергенов гораздо больше.

Миф №6. Белые разводы на поверхности меда говорят об испорченном продукте

– Белесые разводы, наоборот, говорят о высоком качестве меда. Глюкоза при кристаллизации поднимается вверх и «рисует узоры». Такие разводы образуются на любом меде.

 
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