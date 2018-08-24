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Экономика
24.08.2018
Коммерсантъ
«Коммерсантъ»: Без белорусского молока России несладко

Ограничения поставок сырья угрожают кондитерской отрасли.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) уведомила правительство РФ, что ограничения на ввоз молочного сырья из Беларуси угрожают российской пищевой промышленности. Под запрет Россельхознадзора, в частности, попали ключевые ингредиенты для кондитерской отрасли. Их нехватка может привести к остановке предприятий, срыву контрактов и росту отпускных цен, беспокоятся участники рынка.

Фото «Коммерсантъ»

Письмо АЕБ, в котором сообщается о рисках для российской пищевой промышленности из-за ограничений на импорт части молочного сырья из Беларуси, было направлено первому вице-премьеру Антону Силуанову, вице-премьеру Алексею Гордееву и главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. В документе (копия есть у “Ъ”) речь идет о сухом обезжиренном молоке (в том числе со специальными качественными характеристиками), деминерализованной сыворотке и др. Это ключевые продукты для производства кондитерских изделий, детского питания и мороженого, пишет гендиректор АЕБ Франк Шауфф.

По данным ассоциации, отечественные производители сухого молочного сырья, аттестованные иностранными компаниями, не могут удовлетворить спрос. Потенциал наращивания выпуска такой продукции в России есть, но для этого нужны существенные инвестиции, системы контроля и др., пишет АЕБ. Аттестация новых поставщиков при этом потребует от переработчиков значительного времени. Нехватка локального сырья, продолжает господин Шауфф, грозит предприятиям срывом обязательств перед торговыми сетями и пересмотром планов дальнейшего развития. В АЕБ просят рассмотреть вопрос возобновления поставок молочного сырья с предприятий Беларуси с положительной аккредитацией Россельхознадзора. Представитель ассоциации от комментариев отказался.

Россельхознадзор запретил импорт части молочного сырья из Беларуси в таре более 2,5 л с 6 июня 2018 года.

Ограничения затронули пастеризованное, консервированное, сухое молоко, сливки, сыворотку, концентрат и молочный белок. В июле Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства Беларуси Леонид Заяц договорились постепенно снять взаимные ограничения по поставкам. После этого Россельхознадзор начал допускать на рынок отдельные предприятия. Импорт сыворотки, в частности, был разрешен «Савушкину продукту». Получить комментарий в службе в четверг не удалось.

По подсчетам Национального союза производителей молока («Союзмолоко») и АЦ MilkNews, в январе—апреле 2018 года Беларусь поставила в Россию 318 тыс. тонн сухого молока и сливок, а также 154 тыс. тонн сыворотки. В этих категориях на поставки из республики пришлось около 90% всего импорта. Объем производства сухого молока в России за тот же период там оценили в 35,6 тыс. тонн.

Источник “Ъ” в крупной пищевой компании говорит, что, несмотря на договоренности чиновников, значительная часть молочного сырья из Беларуси остается под запретом. При этом готовая продукция, выпущенная из того же сырья, на российский рынок поступает, недоумевает он. По его словам, несколько крупных компаний успели накопить запасы сырья, но их хватит в лучшем случае только до конца года.

В Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» (входят Mars, Nestle и др.) потребность в сухом молоке и сыворотке из Беларуси оценивают в 11,5 тыс. тонн до конца года. Перебои в поставках сырья надлежащего качества могут иметь крайне негативные последствия, включая повышение отпускных цен на кондитерскую продукцию, срыв обязательств, в том числе по экспортным контрактам, и перебои в работе крупнейших предприятий, опасается исполнительный директор «Асконд» Вячеслав Лашманкин.

Совладелец московской кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев утверждает, что дефицита сухого молока в России сегодня нет, но нехватка отдельных позиций возможна. В Valio напоминают, что молочная продукция из Беларуси во многом заместила импорт, ограниченный из-за эмбарго 2014 года. В краткосрочной перспективе запрет на поставки из Беларуси может создать значительные трудности для многих игроков рынка, предупреждает представитель компании.

Исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов уверяет, что крупнейшие поставщики сухого молочного сырья, аттестованные международными компаниями, готовы наращивать производство. При этом он признает, что отдельные позиции, к примеру деминерализованная сыворотка для заменителей грудного молока, в России не производятся и ввозились из Беларуси и Аргентины.

В аппарате господина Силуанов переадресовали запрос в Минсельхоз. Там заявили, что получили письмо и пообещали проработать вопрос. Представитель Алексея Гордеева не ответил “Ъ”.

 
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