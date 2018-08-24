«Новая газета» опубликовала новое видео пыток в ярославской колонии

Юристы фонда «Общественный вердикт» передали «Новой газете» еще одно видеодоказательство пыток в ярославской колонии № 1.

Точная дата съемки видео неизвестна, но «Новая газета» предполагает, что оно было снято в декабре 2016 года. На записи сотрудники колонии строятся в два ряда, после чего сквозь строй прогоняют четверых заключенных: их бьют руками и дубинками.

Как отмечает «Новая газета», на видео фигурируют сотрудники, которые участвовали в пытках заключенного Евгения Макарова.

В середине июля «Новая газета» опубликовала видео, на котором сотрудники ИК-1 пытают заключенного Евгения Макарова. После этого в отношении сотрудников колонии было возбуждено уголовное дело — 11 человек были арестованы, еще одного отправили под домашний арест.

Публикация вызвала масштабные проверки законности действий сотрудников ФСИН по всей России. После этого стало известно о возбуждении еще нескольких уголовных дел.

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