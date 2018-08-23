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Общество
23.08.2018
Салiдарнасць
«Сколько людей в Беларуси умерли совсем молодыми, потому что стресс, преследования, травля?»

Собрали реакцию коллег на трагическую новость о смерти Алеся Липая.

Юрий Зиссер, основатель TUT.BY: «К смерти Липая в 52 и болезнях и смертях еще нескольких известных людей в недавнем прошлом. Несколько лет назад слышал сплетню о том, что при АП есть специальные шаманы, насылающие порчу на неугодных власти людей.

Когда видишь, как руководители многих неугодных компаний мрут в возрасте, когда умирать явно рано (второй учредитель БелаПАН вообще умер в 40), поневоле начинаешь верить в эту версию.

Я на четверть медик и придерживаюсь более материалистических взглядов. Как известно, каждую секунду в организме человека образуется десяток раковых клеток. В норме наш иммунитет (точнее, Т-киллеры) их уничтожает. Когда же человек испытывает тяжелый длительный стресс, которого невозможно избежать, не предав себя, защитные системы организма на время отключаются, и рак начинает размножаться.

Поэтому наши силовики и есть те шаманы, которые своим многолетним прессингом и шантажом (и персональным, и на бизнес) физически уничтожают всех руководителей, не устраивающих власть. Коллеги по бизнесу, журналисты, все остальные! Пожалуйста, не поддавайтесь давлению! Не надо доставлять чиновникам такую радость!»

Наталья Радина, редактор Charter97: «Смерть Алеся Липая – это шок. Для нас. Но эти с*ки не могли не знать о состоянии его здоровья и целенаправленно добили – уголовным делом, налоговыми «претензиями», обысками, арестами редакторов и журналистов. Да и вообще, сколько людей в Беларуси умерли совсем молодыми, потому что стресс, преследования, унижения, травля?

Соболезнования родным, близким и коллегам Алеся».

Фото Сергея Ваганова

Сергей Ваганов, журналист: «Я не ведаю, як змірыцца з гэтай жудасцю. Пачатак ліпеня, сонейка, кветкі, віно, усмешкі... Ніводным словам, ніводным жэстам, ніводным намёкам ён не даваў зразумець, як цяжка яму пад катастрафічным ціскам хваробы і рэжыма. У мяне няма сумнення, што рэжым наблізіў заўчасны сыход Алеся з жыцця...

Пасля таго цудоўнага дня я змясціў гэта фота ў ФБ і напісаў:

Тэст і тост

«Жыццё – на доўгае сяброўства тэст.

Яно заўжды – сяброўства наша – з намі,

Выпрабаванне ці святочны фэст…

Яго не купіш ані ў якай краме.

Усмешка грае ці цячэ сляза,

Заўжды наш тост сяброўскі – толькі «ЗА!»

Надышоў час слязы...»

Павел Свердлов, редактор Euroradio.fm: «З Алесем Ліпаем мы пазнаёміліся ў 2004 годзе. Напачатку 5 курса журфака я папрасіўся на практыку на БелаПАН, і застаўся працаваць на паўгода. Тады ў агенцтве ўжо працавалі ключавыя людзі сённяшняй каманды. І яшчэ быў жывы Юрый Шырокі, партнёр і сябар Ліпая...

Гэта быў добры клас у маёй школе жыцця. Дзякуй вам, Алесь, за тое, што навучылі працаваць хутка і дакладна – так, як трэба».

Беларускі ПЭН-цэнтр: «Алесь Ліпай быў сябрам Беларускага ПЭН-цэнтру. Ягоная кніга «Абдымкі» – сярод намінантаў прэміі імя Наталлі Арсенневай. Спачуваем родным і блізкім. Светлая памяць, Алесю».

Татьяна Жданович, журналист: «Алесь Ліпай памёр...

Не магу гэта асэнсаваць.Ведаю Алеся з унiверсiтэцкай пары. Памятаю, як ён чытаў нам у iнтэрнаце на Кастрычнiцкай вершы.Так у памяцi назаўжды i застаўся: Паэтам».

 
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