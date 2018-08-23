Директор «Левада-Центра»: «Путин выдавил Лукашенко из массового сознания россиян»

Директор «Левада-Центра» Лев Гудков рассказал, как изменилось отношение россиян к Александру Лукашенко.

Радыё Свабода поинтересовалось у социолога, многие ли россияне сейчас, как когда-то, говорят о Лукашенко: «Вот настоящий лидер, не то что наш, нам бы его».

— Это было. Не могу сказать, чтобы это было слишком широко, но во времена разговоров о создании союзного государства процентов 15-20 россиян действительно считали, что следовало бы сделать Лукашенко президентом союзного государства, — ответил Гудков.

— А после прихода к власти Путина? А после 2014 года, после «Крымнаш»? Многие ли россияне и тогда говорили, и сейчас говорят: «нам бы Лукашенко»?

— Нет, Путин выдавил Лукашенко из массового сознания, он вобрал в себя все черты авторитарного лидера, даже диктатора. И Лукашенко отошел на второй план, он воспринимается как капризный диктатор, который пытается вести собственную игру между Западом и Россией, сохраняя относительную независимость от российского руководства.