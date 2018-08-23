Умер основатель агентства БелаПАН Алесь Липай

Ему было 52 года.

Фото Сергея Балай, БелаПАН

23 августа умер основатель независимой информационной компании БелаПАН Алесь Липай. Об этом сообщает сайт агентства.

В апреле Алесю Липаю исполнилось 52 года.

Он окончил среднюю школу в городе Копыле Минской области, факультет журналистики БГУ. Во время учебы преследовался за изготовление самиздата — стенгазеты «Лірнік». Был участником общества молодых литераторов «Тутэйшыя».

В 1988—1991 годах работал корреспондентом, редактором отдела новостей газеты «Знамя юности».

В 1988-м стал первым корреспондентом Радио «Свобода» в Беларуси.

В 1991-м вместе с журналистом Виталием Цыганковым организовал первое в Беларуси негосударственное информационное агентство БелаПАН, став его гендиректором.

Алесь Липай являлся членом Союза белорусских писателей и Белорусского ПЕН-центра. Автор книг поэзии «Пад снегам» и «Рэшта».

Фото Радыё Свабода

Автор перевода на белорусский язык договора о выводе ядерного оружия из Беларуси.

В начале 1990-х организовал перевозку в Беларусь более тысячи книг, изданных белорусской диаспорой в Германии, и распространил их по школам и библиотекам.

В июне 1996-го во время операции по освобождению детей, взятых в заложники террористом в детском саду в Минске, брал интервью у террориста, отвлекая тем самым его внимание на себя.

Алесь Липай (в центре). Фото Владимира Гридина, Радыё Свабода

Лето 2018-го принесло тяжелые испытания руководству БелаПАН и его сотрудникам. В июне в отношении Алеся Липая завели уголовное дело по подозрению в уклонении от оплаты налогов. В Начале августа редактора и обозревателя компании задерживали по «делу БЕЛТА».

Похороны состоятся в воскресенье, 26 августа, в Руденске (Пуховичский район Минской области).

Редакция «Салідарнасці» выражает соболезнования семье и коллегам Алеся Липая.