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Общество
23.08.2018
Салiдарнасць
Умер основатель агентства БелаПАН Алесь Липай

Ему было 52 года.

Фото Сергея Балай, БелаПАН

23 августа умер основатель независимой информационной компании БелаПАН Алесь Липай. Об этом сообщает сайт агентства.

В апреле Алесю Липаю исполнилось 52 года.

Он окончил среднюю школу в городе Копыле Минской области, факультет журналистики БГУ. Во время учебы преследовался за изготовление самиздата — стенгазеты «Лірнік». Был участником общества молодых литераторов «Тутэйшыя».

В 1988—1991 годах работал корреспондентом, редактором отдела новостей газеты «Знамя юности».

В 1988-м стал первым корреспондентом Радио «Свобода» в Беларуси.

В 1991-м вместе с журналистом Виталием Цыганковым организовал первое в Беларуси негосударственное информационное агентство БелаПАН, став его гендиректором.

Алесь Липай являлся членом Союза белорусских писателей и Белорусского ПЕН-центра. Автор книг поэзии «Пад снегам» и «Рэшта».

Фото Радыё Свабода

Автор перевода на белорусский язык договора о выводе ядерного оружия из Беларуси.

В начале 1990-х организовал перевозку в Беларусь более тысячи книг, изданных белорусской диаспорой в Германии, и распространил их по школам и библиотекам.

В июне 1996-го во время операции по освобождению детей, взятых в заложники террористом в детском саду в Минске, брал интервью у террориста, отвлекая тем самым его внимание на себя.

Алесь Липай (в центре). Фото Владимира Гридина, Радыё Свабода

Лето 2018-го принесло тяжелые испытания руководству БелаПАН и его сотрудникам. В июне в отношении Алеся Липая завели уголовное дело по подозрению в уклонении от оплаты налогов. В Начале августа редактора и обозревателя компании задерживали по «делу БЕЛТА».

Похороны состоятся в воскресенье, 26 августа, в Руденске (Пуховичский район Минской области).

Редакция «Салідарнасці» выражает соболезнования семье и коллегам Алеся Липая.

 
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