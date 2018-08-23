Погода в выходные: жара и дожди

Прогноз погоды на ближайшие дни.

24 августа ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по западу Брестской и Гродненской областей кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный: ночью умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +10..+16°С, по востоку в отдельных районах +6..+9°С, во второй половине дня она составит от +23°С по северо-востоку до +30°С по западу страны. Атмосферное давление будет падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

25 августа ночью в западных, а днем и в центральных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер южный, юго-восточный, умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью от +10°С на востоке до +18°С на западе, максимальная днем от +21°С по северо-западу до +30°С по юго-востоку страны.

26 августа в западных и центральных районах страны кратковременные дожди. В отдельных районах сильные дожди. Местами грозы. Ветер южный, с переходом на северо-западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная днем +18..+25°С, по юго-востоку +26..+30°С.